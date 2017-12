In Campania arriva “CineBus”: il primo festival cinematografico in movimento

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 7 Visite / 28 dicembre, 2017

Un tour dedicato al cinema con proiezioni, dibattiti, incontri, casting e workshop. Questo è Cinebus, evento si che sviluppa all’interno di un truck, munito di tutte le tecnologie e confort, che porterà nelle maggiori piazze campane le attività targate Social World Film Festival. «Questo innovativo format consentirà a tutti di avvicinarsi alla settima arte – così il regista Giuseppe Alessio Nuzzo – e allo stesso modo darà grande visibilità ai giovani talenti del nostro territorio».

CineBus arriverà sabato 30 dicembre a Benevento in Piazza Risorgimento dalle 10 alle 13 e a Salerno in Piazza Mazzini dalle 18 alle 21. Tappa conclusiva domenica 31 dicembre a Napoli in Piazza Garibaldi dalle 10 alle 16.

Verranno proiettate le opere vincitrici dell’ultima edizione del Social World Film Festival, alla presenza di regista e cast, che saranno valutate da una giuria di giovani studenti dell’Università del Cinema che attribuirà il Premio CineBus alle categorie lungometraggio, documentario e cortometraggio. Spazio a workshop di regia, fotografia e recitazione, e a street casting a cura di PM5 Talent e Paradise Pictures alla ricerca di nuovi volti. Verranno inoltre presentati i libri “Lettere a mia madre” e “Maritè non morde” che pongono l’accento su Alzheimer e disabilità.

Infine, un brindisi di fine anno con l’attrice Cristina Donadio, invitata a ritirare il Premio Cinema Campania 2017, l’attore Fabrizio Nevola, reduce dal successo televisivo con “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”, e tanti operatori del settore o semplici appassionati.

L’ingresso a tutte le attività proposte per il CineBus è totalmente gratuito e libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili salvo per i workshop che, seppur totalmente gratuiti, è necessario prenotarsi inviando una mail a workshop@cinebus.it(programma completo su www.cinebus.it).