Rapporto Polstrada 2017: meno vittime della strada, in aumento le multe per eccesso di velocità

Un bilancio positivo quello emerso dai dati del rapporto annuale del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata.

Nel 2017 si è registrato un calo delle vittime sulle strade in Campania, in aumento, invece, infrazioni legate al superamento dei limiti di velocità.

Nel 2017 sono stati 3.282 gli incidenti rilevati dalla Polstrada, 69 dei quali con esito mortale e 76 le vittime; 1.285 invece i sinistri che hanno provocato lesioni, con 2.131 feriti e 1.928 con danni solo alle cose.

I sistemi Tutor per il controllo della velocità media, attivo sui 179 km di tratta autostradale (A1, A3, A16 e A30), e Vergilius, dispiegato sull’autostrada A2 del Mediterraneo e sulle Strade Statali Domitiana e Sorrentina, unitamente agli autovelox, hanno condotto a sanzionare 13.920 conducenti di veicoli per eccesso di velocità.

Complessivamente, sono state accertate 118.627 infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, 619 per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe; 4.750 per uso del telefonino alla guida; 10.277 per mancato allacciamento delle cinture di sicurezza ed utilizzo dei sistemi di ritenuta per i bambini.

Ritirate 3.299 patenti di guida e 4.681 carte di circolazione; 124.475 i punti complessivamente decurtati.