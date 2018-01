Calcio a 5: Patias, Andre’ e De Luca infiammano il Palacercola: 4-1 con il Came

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 14 Visite / 13 gennaio, 2018

Una serata perfetta, una di quelle che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi del Lollo Caffè Napoli e di tutti gli amanti del futsal. La gara della svolta, quella che ti permette di ricominciare a sognare e di volare alto. Gli uomini di Tiago Polido trascinati da uno straordinario Patias conquistano tre punti fondamentali contro il Came Dosson, cancellando gli incubi della partita d’andata. Fin dai primi minuti del match è tutto già chiaro: Napoli ordinato, che non fa sentire le assenze di Duarte e Ghiotti, ma molto propositivo e spavaldo. Una sicurezza che permette ai padroni di casa di rischiare qualcosa in più senza cadere nella trappola degli avversari. Pochi falli e tante idee in fase d’impostazione. Un lavoro che porta i suoi frutti al minuto 4’45” con un grande gol di Patias. Il Lollo Caffè Napoli tiene il pallino del gioco e chiude il primo tempo senza particolari pensieri, arginando i tentativi del Came Dosson grazie al sempre attento Espindola. Nel secondo tempo arriva il raddoppio di Andrè Ferreira al 7’58” che realizza grazie alla caparbietà di Lolo Suazo che approfitta di una respinta corta del portiere avversario servendo un assist perfetto al compagno di squadra. Rangel accorcia le distanze per gli ospiti. Poi sale in cattedra capitan De Luca che firma il suo primo gol in campionato facendo esplodere il Palacercola. Standing ovation per Alessandro Patias che realizza il gol della giornata e la doppietta che chiude i conti. E’ 4-1. Napoli che torna a volare. Mercoledì sotto con la Lazio a Roma prima della sosta per gli Europei.

Tiago Polido: “E’ stato un test importante per noi non solo perchè non veniamo da un periodo facile, ma soprattutto perchè il Came Dosson è un’ottima squadra. Stiamo crescendo anche se in qualche momento non abbiamo retto delle situazioni ma il cammino è quello giusto. Noi sappiamo quello che vogliamo e faccio i complimenti ai ragazzi“.

Massimo De Luca: “Finalmente ho segnato! Sono stato un po’ sfortunato ultimamente, ma con calma e con il lavoro arrivano i risultati. Mi sono liberato di questa negatività. Sono contento dei tre punti perchè sono arrivati contro una grande squadra dopo un periodo di flessione. Si sono visti i primi segnali di ripresa a Eboli e oggi invece è andato tutto bene. Dobbiamo arrivare alla sosta con alti tre punti“.

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-CAME DOSSON 4-1 (1-0 p.t.)

LOLLO CAFFÈ NAPOLI: Espindola, Peric, De Luca, Andrè, Jelovcic, De Matos, Patias, Suazo, Varriale, Vavà, Scigliano, Vallarelli. All. Polido

CAME DOSSON: Morassi, Rangel, Vieira, Alemao, Schiochet, Belsito, Di Guida, Bellomo, Crescenzo, Sviercoski, Grippi, Massafra. All. Rocha

MARCATORI: 4’45” p.t. Patias (N), 7’58” s.t. Andrè (N), 9’44” Rangel (C), 10’22” De Luca (N), 18’35” Patias (N)

AMMONITI: Alemao (C)

ARBITRI: Natale Mazzone (Imola), Luigi Alessi (Taurianova) CRONO: Giovanni Ferraioli Vitolo (Castellammare di Stabia)