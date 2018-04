Innovazione nelle scuole, Giffoni Innovation Hub lancia accordo “School Factory”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 12 Visite / 7 aprile, 2018

Firmato l’accordo per l’avvio di “School Factory”, progetto educativo su scala nazionale per la diffusione della cultura digitale legata alle nuove tecnologie, all’innovazione e all’imprenditoria nelle scuole italiane.

Cinque i player che hanno siglato il protocollo d’intesa allo spazio Agorà durante l’evento “Next Education” nell’ambito di “Innovation Village”, fiera sull’innovazione in corso alla Mostra d’Oltremare a Napoli fino ad oggi, sabato 7 aprile: Giffoni Innovation Hub, principale promotore e ideatore di “School Factory”, Campania NewSteel, primo incubatore del Mezzogiorno certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, promosso da Città della Scienza e dall’Università Federico II, Knowledge for Business, società specializzata nella promozione dell’innovazione, Fondazione Cultura & Innovazione, specializzata in iniziative di formazione, ricerca e diffusione delle nuove tecnologie, Medaarch, società specializzata nelle tecnologie di digital fabrication.

L’accordo è stato sottoscritto da Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub, Edoardo Cosenza, presidente di Campania NewSteel, Annamaria Capodanno, direttrice marketing e comunicazione di Knowledge for Business, Riccardo Iuzzolino, presidente della Fondazione Cultura & Innovazione, Francesca Luciano, responsabile della comunicazione di Medaarch.

“Giffoni Innovation Hub – spiega Luca Tesauro, CEO della società – si caratterizzerà come capofila del programma, curando il coordinamento complessivo delle attività e mettendo a disposizione il proprio know-how, in particolare in riferimento al tema dei contenuti digitali. Tra gli obiettivi: favorire lo sviluppo di competenze digitali e la nascita di una nuova imprenditorialità giovanile già dai banchi delle scuole secondarie, principali destinatarie del progetto che vedrà cinque realtà imprenditoriali lavorare sinergicamente per attivare una vasta rete di laboratori sul territorio nazionale”.

“School Factory” sarà lanciato ufficialmente alla prossima edizione del Giffoni Experience, in programma dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana, Salerno.

Ogni partner del progetto curerà un’area di azione. Progettazione e fabbricazione digitale vedranno in campo Medaarch che, precisa Francesca Luciano: “Metterà a disposizione dei progetti le proprie abilità in tema di design computazionale e digital fabrication“. Campania NewSteel punterà sulle “attività di idea generation – sottolinea Edoardo Cosenza – di accompagnamento alle startup e di incubazione di imprese” e Knowledge for Business curerà “il networking verso le scuole – commenta Annamaria Capodanno – anche tramite eventi, oltre a fornire supporto tecnico specialistico per l’individuazione di possibili fondi di natura pubblica a sostegno dei progetti“. Mentre Fondazione Cultura & Innovazione sarà attiva precisa Riccardo Iuzzolino “sulle strategie di alternanza scuola-lavoro e di orientamento”.