HI-PERFORMANCE ITALIA, BUONA PARTENZA AL MONDIALE X-CAT

14 aprile, 2018

È stata una partenza molto positiva quella del team Hi-Performance Italia nella prima tappa del mondiale di motonautica classe X-Cat che si è conclusa oggi a Fujairah, negli Emirati Arabi. Lo scafo numero 96, con a bordo Rosario Schiano e il francese Francois Pinelli, alla prima prova in mare ha portato a casa un decimo posto nella prima prova e un ottimo sesto posto nella seconda. Una crescita notevole che fa presagire quali potranno essere i margini di miglioramento dello scafo e del team, all’esordio nel circuito mondiale.

La gara di oggi ha visto la barca Hi-Performance Italia registrare tempi di tutto rispetto già nelle prove della mattina, subito alle spalle del gruppo dei migliori, con circa 4″ in meno rispetto alla giornata precedente. Una crescita importante soprattutto per il giovanissimo pilota partenopeo, che a soli 25 anni si è messo in gioco dimostrando grandi capacità alla guida contro alcuni dei più grandi campioni della motonautica mondiale. Passi in avanti importanti sono stati fatti anche nei settaggi dello scafo, grazie al lavoro dei due piloti insieme a Saul Bubacco e al team manager Antonio Schiano, riuscendo in pochi giorni a trovare un equilibrio dopo le modifiche alla carena e ai bracket.

“Sono contento del contributo di Rosario in questi giorni di gara – ha spiegato Antonio Schiano -. Deve accumulare ancora tanta esperienza perché è giovanissimo e si confronta con i migliori al mondo, ma è questa la strada giusta. Un sesto posto per noi è come una vittoria in questo momento della stagione e sappiamo che possiamo migliorare ulteriormente. Siamo soddisfatti del lavoro fatto finora anche se mancano ancora delle eliche per far crescere l’assetto della barca, ma ci sarà tempo per lavorarci”.

Il prossimo appuntamento del mondiale X-Cat sarà in Cina dal 31 agosto al 2 settembre.