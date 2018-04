Dal 29 al 30 aprile: al via alla sesta edizione di “Girogusto”, la manifestazione itinerante del buongusto italiano

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 5 Visite / 26 aprile, 2018

Tutto pronto per la manifestazione itinerante del buongusto italiano, giunta alla sua 6° edizione: la fiera di Girogusto il 29 e il 30 aprile arriva nel suggestivo scenario Ree Location, un ex fabbrica riadattata a spazio espositivo e per grandi eventi, dove si guarda al futuro con un leggero tocco nostalgico.

L’occasione è “ghiotta” (è proprio il caso di dirlo) tanto per gli imprenditori italiani, pronti ad allargare i loro orizzonti commerciali, quanto per i ristoratori tedeschi e gli appassionati di enogastronomia da tutto il mondo. La buona tavola italiana, con i suoi vini, i suoi salumi, i suoi dolci tipici, liquori e pasta è la superstar della festa.

Ma se da un lato Girogusto crea un ponte tra due realtà culturali ed economiche vivaci e pronte a mettersi in discussione, la fiera è anche un momento di aggregazione, spunti curiosi, esibizioni e intrattenimento. Un percorso all’insegna del sapore, dell’eccellenza, attraverso le varie realtà regionali d’Italia, e le aziende che stanno scrivendo, ma soprattutto hanno scritto, la storia della nuova gastronomia del Paese.

Un’iniziativa dal respiro internazionale che offre ai suoi visitatori un’esperienza che mette l’arte culinaria italiana al centro della manifestazione, stimolando confronto con le novità di settore che si affacciano sui mercati al di là dei confini d’Italia.

La rassegna al momento conta una cinquantina di espositori, e tra degustazioni, “esibizioni” e convivialità (che non deve mancare mai), mira allo scambio e all’incremento dell’esportazione. I migliori affari, dopotutto nascano davanti ad una bottiglia di buon vino!

Girogusto è un evento che nasce a Berlino con l’obiettivo di far conoscere al pubblico tedesco i nostri aromi, profumi e sapori che cambiano di regione in regione, offrendo alle aziende detentrici dei segreti della tradizione culinaria italiana attraverso incontri e attività fieristica un’opportunità di promozione.

I brand Ambassador di questo progetto sono diverse realtà italiane, caratterizzate da una lunga storia di produzione e provenienti da differenti regioni italiane. I loro prodotti, unici ed eccellenti, abbracciano i diversi settori della produzione enogastronomica italiana: dai salumi, alla pasta, ai dolci, al vino e ai liquori.

Aziende Espositrici

Menu Specialitá Alimentari Arrigoni Formaggi Pierpaolo Pecorari Vini del Friuli Villa del Cigliano Vini Toscani Tenuta Carretta Vini Piemontesi Donna Isabella Specialitá Alimentari Poggio Bonelli Chianti Classico Abbazia Santa Anastasia Vini Siciliani Fraccaro Spumadoro Dolci da Forno Piandaccoli Vini Toscani Biscotteria Veneziana Biscotti Artigianali Saviola Parmiggiano Reggiano Cavalieri Vini Laziali Leonardi Prosciutti Casal Bordino Vini Abruzzesi Montelliana Vini Veneti Sorrentino Salumi Abruzzesi Farnese Vini Abbruzzesi Gastrogeräte Attrezzature Cucina Tenuta Roletto Vini Piemontesi Costaripa Vini del Garda Toro Liquori Abruzzesi Fattori Vini Veneti La Fortezza Vini Campani Gran Cibus Antipasti di pesce Poggio la Luna Vini Toscani Motta Prosciuttificio Sancin Vini del Friuli Conca d´Oro Prosecco King Prosciutti Castiadas Vini Sardi Biagi Vini Abruzzesi Pizza Schule Corsi di Pizza Giusti Vini Veneti Alico Aceto Balsamico di Modena Terra de Trinci Vini Umbri Zucchi Oleificio Nastro d´Oro Liquori Campani Bepi Tosolini Grappe Pastificio Graziano Pasta di Avellino Levoni Salumi Viglione Vini Pugliesi Marzadro Grappe del Trentino Casa alla Vacche Vini Toscani