Dal 4 maggio: “Il cinema ci racconta: l’Italia tra ieri, oggi e domani”, laboratorio e rassegna di Cinema nel carcere di Poggioreale

20 incontri con ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema e della televisione compongono la rassegna “Il Cinema ci racconta: L’Italia tra ieri, oggi e domani” che prenderà il via il 4 maggio (10 maggio 2018 si terrà la presentazione del progetto alla presenza dell’Assessore regionale Lucia Fortini) all’interno del carcere di Poggioreale (dalle 12 alle 15 o dalle 13 alle 16). L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Arci Movie e la scuola serale del CIPIA2 di Napoli che vede impegnati 4 docenti e 2 volontari di Arci Movie che lavoreranno su due laboratori paralleli con due gruppi diversi di detenuti: il giovedì nel padiglione Genova e il venerdì negli spazi della scuola del carcere. Arci Movie da diversi anni svolge con i suoi operatori e volontari attività sociali di promozione del cinema nelle carceri napoletane (Poggioreale e Secondigliano) con laboratori, proiezioni, rassegne e incontri con attori, registi, intellettuali e operatori sociali sensibili alla condizione carceraria dei detenuti. In particolare, nell’ultimo biennio l’attività nel carcere di Poggioreale di Napoli si è particolarmente intensificata, trovando un grande riscontro di attenzione e partecipazione nelle istituzioni carcerarie e nella dirigenza della scuola serate, ma soprattutto nei detenuti coinvolti.

“Oltre ad avere riaperto e difeso vecchie sale di città e aver insistito sul valore e la bellezza del cinema all’aperto nei parchi pubblici dichiara Roberto D’Avascio presidente di Arci Movie – negli ultimi anni la nostra associazione sta lavorando molto per portare la possibilità del cinema in luoghi ancora più difficili e lontani come le carceri. Sempre con l’obiettivo di riattivare forme di educazione e di socialità attraverso la cultura, in particolare attraverso un magico flusso di luce e di immagini capaci di raccontarci delle storie. Con la risposta della grande passione che molti detenuti hanno dimostrato alle proiezioni”.

La rassegna è dedicata ad una serie di classici del cinema italiano dagli anni ’50 ai giorni nostri, capaci di raccontare il nostro paese, le sue crisi e i suoi malesseri sociali, con l’occhio beffardo dell’ironia e il tono leggero della commedia. L’attività di proiezione in carcere sarà sempre preceduta da una introduzione critica del film e del periodo storico raccontato nella pellicola, e sarà seguita da un dibattito con i detenuti che parteciperanno alle attività. Sarà preparata e distribuita a tutti una scheda didattica per ogni film e sarà richiesto ai partecipanti di essere attivi nella produzione scritta di brevi testi, che possono alternare una narrazione di tipo personale e/o scritti critici relativi all’esperienza della proiezione. Le proiezioni saranno spesso accompagnate da alcuni ospiti del laboratorio, personalità importanti del mondo del cinema, della cultura e della società, che verranno a presentare delle opere cinematografiche e a raccontare la loro testimonianza e/o esperienza ai detenuti.

Gli ospiti della rassegna saranno: Lucia Fortini assessore regionale all’Istruzione e alle Politiche sociali, Titta Fiore giornalista e presidente Fondazione Film Commission Regione Campania, Marzio Honorato attore, regista e produttore, Guido D’Agostino storico, Nelson cantautore, Gabriele Frasca saggista e scrittore, Anna Masecchia docente universitario, Gennaro Carillo docente universitario, Rosaria Troisi sorella di Massimo Troisi.

I film selezionati per la rassegna:

Venerdì 4 maggio 2018 ore 12-15 “Tutto quello che vuoi”

Giovedì 10 maggio 2018 ore 13-16 “Tutto quello che vuoi”

Venerdì 11 maggio 2018 ore 12-15″I soliti ignoti”

Giovedì 17 maggio 2018 ore 13-16 “I soliti ignoti”

Venerdì 18 maggio 2018 ore 12-15 “Il capitale umano”

Giovedì 24 maggio 2018 ore 13-16 “Il capitale umano”

Venerdì 25 maggio 2018 ore 12-15 “Song’e Napule”

Giovedì 31 maggio 2018 ore 13-16 “Le vie del signore sono finite”

Venerdì 1 giugno 2018 ore 12-15 “Il sorpasso”

Martedì 5 giugno 2018 ore 13-16 “Il sorpasso”

Venerdì 8 giugno 2018 ore 12-15 “Fantozzi”

Martedì 12 giugno 2018 ore 13-16 “Fantozzi”

Venerdì 15 giugno 2018 ore 12-15 “Song’e Napule”

Giovedì 21 giugno 2018 ore 13-16 “Le vie del signore sono finite”

Venerdì 22 giugno 2018 ore 12-15 “Le mani sulla città”

Giovedì 28 giugno 2018 ore 13-16 “Le mani sulla città”

Venerdì 29 giugno 2018 ore 12-15 film da definire

Giovedì 5 luglio 2018 ore 13-16 film da definire

Venerdì 6 luglio 2018 ore 12-15 “Posti in piedi in paradiso”

Giovedì 12 luglio 2018 ore 13-16 “Posti in piedi in paradiso”