Alla scoperta della J-Momo, l’azienda che esporta il Made in Italy in tutto il mondo e che ha fatto della pasta fresca il suo fiore all’occhiello

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 16 Visite / 3 maggio, 2018

La J-Momo è un’azienda nata nel 2004 in un piccolo laboratorio di pasta fresca fatta a mano a Caggiano, nella provincia di Salerno. Ormai da anni esporta il Made in Italy in tutto il mondo, facendo conoscere l’alta qualità della pasta fresca surgelata e dei piatti pronti surgelati anche in Germania. La pasta di J-Momo dal sapore antico è destinata al catering, alla ristorazione professionale e anche a chi ama la buona cucina. Nel 2016 ha lanciato sul mercato la linea di piatti pronti surgelati basati sulle ricette tradizionali e preparati con materie prime eccellenti. L’azienda presta grande attenzione alla tradizione della pasta fatta a mano, lavorando con la stessa passione dei vecchi mastri pastai, producendo pasta fresca (anche vegan e gluten free), pasta secca e rispettando la vera tradizione italiana. I piatti pronti vengono esportati in molte nazioni europee e comprendono: cannelloni vegetariani, ravioli al limone con gamberi e pomodorini, salmone ai funghi porcini, calamari ripieni, polpettine di melanzane e tanto altro!

Materie prime di qualità per la produzione di pasta fresca e non solo

J-Momo utilizza la surgelazione come metodo di conservazione dei propri prodotti. La surgelazione è la soluzione ideale perché consente di tenere inalterate tutte le qualità nutrizionali del prodotto. L’azienda sceglie solo materie prime di eccellenza per la preparazione impeccabile dei piatti della tradizione italiana. La filosofia di J-Momo è: ricerca delle materie prime di eccellenza e selezione accurata dei fornitori, artigianalità e tradizione. Vengono usate anche tecniche innovative, sempre nel rispetto della tradizione, creando un prodotto unico nel sapore e nella qualità. Hanno un’azienda agricola che fornisce ogni giorno gran parte delle materie prime che occorrono per la produzione della pasta. Numerosi sono gli chef e i ristoratori che si riforniscono da J-Momo in Italia ed in Europa.

Una delle buonissime e tantissime creazioni di J-Momo: raviolo salsiccia e friarielli

La missione di J-Momo è quella di diffondere il Made in Italy nel mondo e con i loro piatti ci stanno riuscendo, ecco infatti una delle loro produzioni: raviolo salsiccia e friarielli. È un piatto tipicamente invernale, realizzato in base alla tipica ricetta tradizionale napoletana con l’utilizzo di friarielli e della salsiccia di maialino nero casertano tagliata a punta di coltello. Il raviolo salsiccia e friarielli è prodotto con materie prime selezionate alla fonte e della azienda agricola di J-Momo. I friarielli, che accompagnano quest’ottima pasta, sono un prodotto tipico della Campania, sono i fiori delle cime di rapa. Piatto consigliato soprattutto per chi vuole sperimentare nuovi sapori. Friarielli e salsiccia sono un connubio che non conosce eguali nella cucina mondiale.

J-Momo

Piazza Salvatore di Giacomo, 130

80123 Napoli (NA)

info@lapastadij-momo.it