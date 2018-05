Sclerosi Multipla: “Pint of Science”, la divulgazione scientifica arriva al pub

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 10 Visite / 7 maggio, 2018

Dal 14 al 16 maggio 2018, in tutta Italia come in altri 11 paesi del mondo torna il festival di divulgazione scientifica “Pint of Science” che racconta la scienza e le novità della ricerca al pub, davanti a un boccale di birra. In occasione dei 50 anni della Associazione, AISM partecipa alla manifestazione in molte città italiane. Da 50 anni AISM svolge un’attenta attività di informazione alle persone con SM, realizza eventi e campagne di sensibilizzazione per l’opinione pubblica, si fa tramite verso le istituzioni delle richieste delle persone ed ha cambiato il volto della ricerca in Italia.

A Napoli l’appuntamento è presso il pub SLASH, in via Vincenzo Bellini 45, il giorno 15 maggio, alle ore20,30 con la presenza del Prof.re Giuseppe Matarese, ricercatore presso Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologiche Mediche,Università di Napoli “Federico II”.

Il Prof. Giuseppe Matarese, ricercatore presso Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università di Napoli “Federico II” di Napoli conduce il talk “Le basi metaboliche delle malattie autoimmunitarie”. Come mai l’aumento di una malattia neurologica con forte componente autoimmunitaria come la sclerosi multipla è maggiore nelle città più opulente? Come mai l’obesità aumenta il rischio di sviluppare una malattia autoimmune? Questi alcuni degli argomenti trattati durante il talk.

Questo appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza ed è gratuito; dà la possibilità di confrontarsi direttamente con chi la ricerca la vive in prima persona, la sperimenta e può raccontarla con competenza. Un’occasione da non perdere.

La sclerosi multipla (SM) in Italia colpisce 117.000 persone. Cronica, imprevedibile, spesso causa di disabilità a volte anche grave, la sclerosi multipla (SM) colpisce soprattutto le donne, nel doppio dei casi rispetto agli uomini, seguendo un decorso diverso da persona a persona. Viene diagnosticata prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, nel periodo di vita più ricco di progetti, anche se esistono casi di sclerosi multipla pediatrica. Le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, a oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia.

Le 100 Sezioni provinciali AISM nascono allo scopo di coprire il territorio di una provincia, garantendo prossimità ai bisogni delle persone con sclerosi multipla.

La sede della Sezione AISM di Napoli in Viale Farnese 54-Colli Aminei, garantisce molti servizi alle persone con sclerosi multipla del nostro territorio, tra questi: organizza attività di supporto e promozione all’autonomia della persona, segretariato sociale, consulenza sociale, attività di informazione e sensibilizzazione, attività di promozione del volontariato.

Per la realizzazione di queste attività sono impegnati circa 250 volontari e 6 ragazzi in servizio civile; i soci sui quali AISM può contare nella nostra città sono circa 100.