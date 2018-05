Domenica 27 maggio: “la giornata del sollievo” in Campania, visite gratuite in tutti i capoluoghi di provincia

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 26 maggio, 2018

I camper dell’Associazione House Hospital onlus in tutti i capoluoghi di provincia per garantire visite gratuite e informare i cittadini sul tema delle Cure palliative. Domenica 27 maggio, a partire dalla mattina, in occasione della XVII Giornata Nazionale del Sollievo House Hospital onlus sarà con i suoi camper a disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi gratuitamente ad una visita dermatologica o senologica. Ricevendo anche importanti informazioni sul tema delle cure palliative e della medicina del dolore. A Napoli l’iniziativa prenderà vita in piazza Trieste e Trento e proseguirà per tutta la giornata in altre piazze.

Non è superfluo ricordare che la prevenzione è la prima arma di difesa, in Campania i casi sono in costante aumento. Solo nel 2016 se ne sono registrati 50mila, a fronte dei 48mila dell’anno precedente. Con il picco maggiore che si rileva tra i 50 e i 69 anni, l’età più a rischio. Intercettare presto la malattia aumenta la possibilità di sconfiggerla, non a caso la guarigione riguarda ormai l’80-90 per cento delle donne colpite da tumore della mammella.

Come detto, medici e volontari avranno anche il compito di spiegare ai cittadini alcuni concetti troppo spesso ignorati. Obiettivo della Giornata Nazionale del Sollievo è infatti quello di promuovere la lotta al dolore e la conoscenza delle cure palliative. Sono state coinvolte il mondo delle professioni (medici, psicologi e infermieri), la società civile e il terzo settore (scuole, società sportive, associazioni culturali e di volontariato).

Tutte le iniziative nazionali sono contenute in un dossier che si può consultare sul sito web www.regioni.it Conferenza Stato Regioni, un documento che offre uno spaccato significativo di quanto i temi della lotta al dolore, delle cure palliative e della umanizzazione dell’assistenza sia particolarmente avvertito in tutto il Paese.

Da questo punto di vista la Campania sta facendo molto, basti pensare che su tutti i progetti approvati, la Campania ne ha visti andare in porto ben 15. Abruzzo 7 – Basilicata 1 -Emilia Romagna 27 – Lazio 10 – Lombardia 37 – Marche 4 – Molise 3 – Piemonte 7 – Puglia 3 – Sicilia 1 – Toscana 1 – Umbria 17 – Veneto 12 – Trentino Alto Adige 2.

«Un giusto riconoscimento al lavoro effettuato in questi anni dall’equipe multiprofessionale e multidisciplinare in cure palliative e medicina del dolore e dagli Osservatori Regionali dell’Associazione House Hospital onlus a favore dei malati algici, cronici e terminali in ambito oncologico e non della Regione Campania», spiega il Direttore Generale di House Hospital Sergio Canzanella.