Martedì 26 giugno: Napoli capitale europea del gelato artigianale

25 giugno, 2018

Martedì 26 giugno Napoli si laureerà capitale europea del gelato. Il taglio del nastro per la manifestazione denominata “Napoli celebra l’Europa del gelato artigianale”, avrà luogo infatti domani all’Hotel Continental alle ore 17 dove presenzieranno i rappresentanti di sette Stati aderenti, nonché le massime autorità civili, religiose e militari. Il mondo Europeo del gelato artigianale si riunirà poiché il 2018 costituisce un anno importantissimo per tre grandi ricorrenze: il 30° anniversario di Artglace (Confédération des Associations des Artisans Glaciers de la Communauté Européenne), il 20° anniversario del G.A. (Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di Produzione Propria) ed il 20° anniversario del Comitato Gelatieri Campani. I lavori saranno moderati da Gabriele Blair, attore e presentatore.

Verranno ricordate, quindi, le iniziative promosse negli anni, il valore del gelato artigianale come eccellenza europea del settore agroalimentare e verranno premiate le persone che si sono distinte negli anni. Seguirà una cena al fine di poter condividere convivialmente un momento importante per il settore.

“Tra i prodotti lattiero-caseari freschi – riferisce Ferdinando Buonocore, Presidente del Comitato Gelatieri Campani – il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro”.

L’unica “Giornata”, che il Parlamento europeo ha finora dedicato ad un alimento, è proprio quella del gelato artigianale. Va ribadito con forza – continua Buonocore – che la “Giornata Europea del Gelato Artigianale” è patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera filiera e ad essa è stato dedicato anche un francobollo celebrativo particolarmente ricercato dai grandi collezionisti filatelici”. Il 5 luglio 2012, infatti, il Parlamento Europeo ha istituito la “Giornata Europea del Gelato Artigianale” da celebrarsi, in tutta Europa, il 24 marzo di ogni anno. Il gusto ufficiale della 6^ “Giornata Europea del Gelato Artigianale” dal nome “German Black Forest” è stato dedicato alla Germania ed è composto da cioccolato variegato con amarene.

Per l’occasione, accanto agli “artisti” del gelato, si vuole celebrare coloro che ne sono “messaggeri”, uomini e donne che, in un’epoca in cui spopolano surrogati e prodotti confezionati, sono testimoni di cosa sia il vero “gelato”, prodotto della ricerca e dell’amore di artigiani sapienti ed esperti. Per la circostanza verranno consegnati gli spillini d’oro alla carriera, il Premio “Messenger of Gelato 2018”, riconoscimento per chi ha dimostrato negli anni “Amicizia” ai tre comitati; il Premio “Angel of Gelato” è dedicato a tutte le allieve degli istituti alberghieri di Campania e Sicilia che hanno offerto la loro collaborazione.