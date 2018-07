Venerdì 20 luglio, il SUGC ospita la conferenza-evento: “Diritto alla giustizia-dovere dell’informazione a tutela delle donne contro le violenze”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 18 luglio, 2018

“Diritto alla giustizia-dovere dell’informazione a tutela delle donne contro le violenze”, è il titolo della conferenza-evento promossa dall’associazione internazionale Miss Chef®, che si svolgerà venerdì 20 luglio 2018, dalle ore 11, a Napoli, presso la sede del Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania-SUGC in via Cappella Vecchia, n. 8 B- sala “Santo Della Volpe”.

Dopo il plauso ottenuto per il progetto internazionale “Donne, intelletto d’amore e oltre” svoltosi, nei giorni 14 , 15 e 16 marzo scorsi, a Roma ed in Basilicata, si è deciso di dare vita ad una serie di altre conferenze-evento in giro per l’Italia e si ricomincia dalla città di Napoli il prossimo 20 luglio con l’iniziativa promossa da Miss Chef® (www.misschef.net) in sinergia con il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania-SUGC e con il media partner magazine Lo Strillo (www.lostrillo.it), con il patrocinio di Matera Capitale della Cultura 2019 e della LIDU Onlus –Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (www.liduonlus.it).

La conferenza-evento nasce per raccontare il mondo delle Donne ed il loro potere creativo e di rinascita sempre facendo trionfare bellezza, amore ed intelligenza del cuore contro la violenza, l’emarginazione, l’abuso di potere, l’ignoranza e l’arroganza partendo dalle azioni socio-istituzionali messe in campo per la tutela delle Donne contro il femminicidio ed i maltrattamenti domestici e non, in un confronto di progetti e competenze focalizzando i temi, soprattutto sulle azioni e sulle responsabilità della giustizia e del mondo dei media e della stampa italiani. In particolare si parlerà di diritti ed esperienze territoriali, di informazione e linguaggio, quindi del “Manifesto di Venezia”.

Saluti di Claudio Silvestri, Segretario SUGC, modera Mariangela Petruzzelli, giornalista e presidente Associazione Miss Chef®. Relatori della conferenza-evento sono: Alfredo Arpaia, presidente LIDU Onlus-Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo; Simona Marino, delegata Pari Opportunità Comune di Napoli; Laura Viggiano, componente del Direttivo SUGC con delega alle Pari Opportunità; Cristina Liguori, presidente Commissione Pari Opportunità del SUGC; Annamaria Ghedina, direttore responsabile magazine Lo Strillo; Paola D’Antonio, assessore ai Sassi e Patrimonio Unesco Città di Matera. Esperienze e testimonianze di: Tiziana Primozich, direttivo nazionale LIDU Onlus; Marinella Amoroso e Concetta Fusco, referenti MO.I.CA. –Movimento Italiano Casalinghe nazionale; Luciana Amoroso, referente Associazione “Haumea Fuori dal silenzio”; il regista Giuseppe Papasso, autore del docu-film “Il sole è buio” e la signora Debora tra i protagonisti del documentario; Maria Laura Moraci, autrice del cortometraggio “Eyes”, già vincitrice di diversi premi tra cui l’ “Ischia Film Festival”.