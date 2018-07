Villa Mafalda, la cardiologia moderna tra successi e opportunità

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 5 Visite / 24 luglio, 2018

I recenti successi della cardiologia campana hanno evidenziato le grandi potenzialità degli ultimi ritrovati tecnologici in materia di medicina, strumenti che si sono rivelati capaci di migliorare sensibilmente l’offerta sanitaria regionale. Si parla di interventi poco invasivi, per ridurre al minimo i rischi in fase operatoria, ma anche dell’utilizzo di strumenti diagnostici per monitorare costantemente lo stato del sistema cardiovascolare del paziente in modo da intervenire tempestivamente in caso di necessità. Due caratteristiche, la bassa invasività e l’attenzione alla diagnostica, che non sfuggono all’attenzione delle migliori cliniche dello Stivale. Molto interessante l’apporto sull’argomento, in termini di recensioni ed opinioni, della clinica Villa Mafalda, casa di cura capitolina che evidenzia, in particolare, le grandi potenzialità della cardiologia moderna. Un approccio aperto alle novità dell’high tech che la Campania ha saputo fare sue con interventi all’avanguardia e successi che danno speranza ai pazienti che soffrono di patologie cardiovascolari.

Villa Mafalda Roma recensioni su diagnostica e cardiologia

Tra i vantaggi della cardiologia odierna spicca innanzitutto la capacità di offrire al paziente soluzioni che impiegano gli ultimi ritrovati della robotica e dell’informatica, oltre che della medicina tradizionale. Un aspetto, quello dell’interdisciplinarità, sottolineato dalle recensioni di Villa Mafalda, che ha spesso evidenziato le ottime potenzialità delle ultime scoperte dal mondo della tecnica e della bioingegneria. Si parla per esempio di piccolissimi dispositivi impiantabili con siringa che forniscono a distanza e per lungo tempo l’elettrocardiogramma del paziente. Un’innovazione della telemedicina che permette ai cardiologi un continuo monitoraggio della salute del malato.

Villa Mafalda evidenzia i progressi nel campo dell’imaging cardiaco, con soluzioni sempre più avanzate, tra cui le tomografie computerizzate (TC) che valutano il rischio di contrarre malattie ischemiche attraverso il monitoraggio della quantità di calcio sulle pareti delle arterie coronarie. Tra le tecniche di diagnostica più avanzate, AktiVision , reparto oftalmologico di VillaMafalda, indica l’angio-OCT, una tecnica che con l’iniezione di sostanza di contrasto nelle vene dell’area oculare, permette di ottenere una mappatura 3D del tessuto vascolare della retina.

Tecnologia e prevenzione, le opinioni di Villa Mafalda

Altra innovazione nella cardiochirurgia è quella dell’utilizzo di robot per interventi ad altissima precisione, tema da non sottovalutare secondo le opinioni di Villa Mafalda, che ha sottolineato la grandissima accuratezza di questi nuovi strumenti. Non è raro che il noto modello ‘DaVinci’ venga utilizzato in ambito toracico e cardiochirurgico. Le cliniche campane hanno già da tempo dimostrato di saper fare ottimo uso di questo tipo di strumentazioni e stando alle ultime recensioni e statistiche, a livello internazionale, l’Italia spicca sul podio dei Paesi che impiegano maggiormente i robot-chirurghi, superata solo da Stati Uniti e Giappone.

Dagli avanzatissimi ritrovati della robotica alle tecniche di diagnostica e imaging più precise, l’0fferta sanitaria regionale in campo cardiologico spicca dunque per la grande capacità di sfruttare al meglio gli strumenti dell’high tech. La clinica Villa Mafalda non dimentica di sottolineare comunque le più fondamentali basi della prevenzione, quelle della dieta e dell’attività fisica. Sia l’ipertensione arteriosa che l’eccessivo livello di colesterolo, legati a una dieta poco equilibrata, rappresentano comuni problematiche da prevenire con la sana alimentazione. Patologie cardiovascolari che vanno evitate e che, secondo le recensioni e i commenti di AktiVision hanno un impatto rilevante anche sulla vista del paziente, e dunque su tutta la sua qualità della vita. Un’offerta sanitaria davvero completa non può dunque prescindere dalla corretta informazione sull’alimentazione e gli stili di vita più sani da adottare. Una combinazione che può fare della cardiologia campana una delle più avanzate nel contesto nazionale. Un obiettivo ambizioso ma che, visti i recenti successi della cardiologia regionale, non è certamente impossibile da raggiungere.