Verso Napoli-Fiorentina: nonostante il tonfo contro la Samp, gli azzurri partono favoriti

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 17 Visite / 5 settembre, 2018

Mentre i tifosi azzurri cercano di dimenticare la brutta serata andata in scena a Genova contro la Sampdoria di Gianpaolo e ancor più l’eurogol da cineteca dello scugnizzo partenopeo Fabio Quagliarella, in casa Napoli non c’è tempo per rimuginare sui punti persi e la squadra di Ancelotti lavora a pieno ritmo per ritrovare la vittoria già a partire dal prossimo match casalingo contro la Fiorentina, potendo anche beneficiare della sosta, in virtù della quale le strade torneranno in campo domenica 16 settembre.

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, potrebbe non essere scontato che la partita si disputerà nel tempio del calcio di Fuorigrotta.

Infatti, a tenere banco in queste ore è il clima rovente frutto del rapporto sempre più teso, tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ed il Comune di Napoli, con in ballo la convenzione dello stadio San Paolo.

“C’è un tema di ordine pubblico e con la rottura del rapporto istituzionale, il Comune potrebbe anche non concedere lo stadio a De Laurentiis. Può esserci questo rischio perché non c’è un rapporto formale né una convenzione firmata e per questo ritengo sia opportuno l’intervento del Prefetto. Poi, c’è l’inadempienza delle fatture non pagate” ha dichiarato poche ore fa Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli, a Radio Marte. Non sembrerebbe dunque del tutto scongiurata (sebbene ad oggi ancora improbabile) l’ipotesi che Napoli-Fiorentina in programma dopo la sosta possa giocarsi altrove rispetto all’impianto del San Paolo.

Tuttavia, nonostante le fibrillazioni che si registrano fuori dal campo e la battuta d’arresto maturata contro la Sampdoria, secondo il sito scommesse.netbet.it gli azzurri dovrebbero tornare a vincere contro i viola. Infatti, la vittoria in trasferta della Fiorentina è data a 5,50, mentre quella dei padroni di casa a 1,40, il pareggio, invece, è dato a 4.

