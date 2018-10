Centro Commerciale “Neapolis”: tantissimi gli eventi in programma ad ottobre

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 11 Visite / 11 ottobre, 2018

Trascorrere le giornate al Centro Commerciale Neapolis significa partecipare a grandi eventi che vanno dallo sport alla comicità passando per spettacoli e ospiti speciali. Ne è un esempio il mese di ottobre, con i suoi appuntamenti gratuiti in Galleria. Trascorrere le giornate al Centro Commerciale Neapolis significa partecipare a grandi eventi che vanno dallo sport alla comicità passando per spettacoli e ospiti speciali. Ne è un esempio il mese di ottobre, con i suoi appuntamenti gratuiti in Galleria.

Domenica 14 ottobre alle 18.30, avrà luogo la presentazione di Saranno Campioni, il format TV in onda su Canale 21, che ha come scopo primario la valorizzazione e la visibilità delle scuole calcio della Campania e di tutti i ragazzi di età compresa tra i 5-17 anni. I migliori selezionati avranno, poi, la possibilità di fare un provino con un club di Serie A. Parteciperanno il giornalista e radiocronista Gianluca Gifuni, il regista Claudio Risi e tanti altri professionisti del mondo calcistico.

Domenica 21 ottobre alle 18.30, spazio alle grandi risate con lo spettacolo di cabaret di Enzo e Sal. I due comici campani, famosi per aver preso parte in TV a Colorado e a Made in Sud, conquisteranno il pubblico in Galleria con un grande show con foto e autografi finali.

Sabato 27 ottobre alle ore 18, in prossimità della vigilia di Ognissanti, l’atmosfera in Galleria diventerà “spaventosa” con il musical tribute live de La Famiglia Addams.

Mercoledì 31 ottobre alle ore 17, poi, ci sarà la vera e propria festa di Halloween con sculture di palloncini, truccabimbi, babydance, sfilata di mascherine e degustazione di zucchero filato per tutti i piccoli visitatori della Galleria.

Quattro grandi eventi gratuiti che, insieme a promozioni, occasioni e prodotti di qualità a prezzi convenienti, rendono il Centro Commerciale Neapolis protagonista della città, oltre che di un percorso di rinnovamento che parte proprio dal suo nome. Obiettivo, offrire alla città uno shopping ancora più completo e conveniente: già adesso Neapolis, con i suoi 80 negozi, rappresenta l’offerta commerciale più ampia e completa all’interno della città.