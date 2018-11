Investigatore privato: a chi rivolgersi

Si rivolge a un investigatore privato chi dubita della fedeltà del proprio partner, temendo dei tradimenti o addirittura una doppia vita;

Ci si rivolge a degli investigatori per portare avanti un’indagine privata anche quando si hanno dei problemi con i propri figli..

Fare l’investigatore privato è un lavoro che richiede moltissime conoscenze: deve essere preparato sia tecnicamente che fisicamente, deve avere una conoscenza minima nell’informatica e deve parlare una o due lingue se deve svolgere servizi all’estero; inoltre, deve saper usare bene il mezzo fotografico x effettuare foto o filmati da usare come prova.Per intraprendere l’affascinante professione di investigatore privato è obbligatorio possedere una laurea in giurisprudenza, economia, master in criminologia o scienza dell’investigazione, aver fatto un triennio di praticantato e aver frequentato corsi di aggiornamento ai sensi del D.M. 269/10.Questo decreto inoltre, ha stabilito una distinzione tra investigatore privato titolare di istituto, investigatore autorizzato dipendente, informatore commerciale titolare di istituto e informatore autorizzato dipendente. È necessario infine avere la fedina penale pulitaLa professione di Investigatore privato non è al momento regolamentata, quindi non esiste alcun Albo professionale. Questo significa, in poche parole, che non è necessario sostenere alcun tipo di esame di abilitazione per accedere al ruolo e che non esistono titoli di studio univoci e specifici in grado di garantire la preparazione necessaria come abbiamo visto. Non si può prescindere dal raggiungimento di una formazione professionale di base e perciò i requisiti necessari all’esercizio della professione come libero professionista sono:• una licenza per l’esercizio della professione rilasciata dalla Prefettura competente per sede di attività.• una LaureaOltre ai corsi di laurea già citati, sono attualmente sono stati anche istituiti percorsi formativi:• presso l’Università degli Studi dell’Aquila ( Facoltà di Scienze della Formazione) è stato istituito il corso di laurea di primo livello in “Scienze dell’Investigazione” (a numero chiuso).• presso l’Università di Bologna (Facoltà di Scienze Politiche – sede di Forlì) esiste il corso di laurea di primo livello per “Operatore della sicurezza e del controllo sociale” finalizzato all’ acquisizione delle competenze necessarie per svolgere un’attività che impone di saper gestire progredite strategie investigative, di controllo e di sicurezza orientate alla prevenzione della criminalità;• presso l’Università di Bologna (Facoltà di Scienze Politiche – sede di Forlì) esiste la Laurea specialistica in “Benessere, sicurezza, sociologia della salute” che prevede un ramo in “Sicurezza e criminologia investigativa”;• presso la Libera Università degli studi di Scienze umane e Tecnologiche di Lugano esiste un master post laurea in “Scienza dell’investigazione”Tutti gli investigatori privati, che siano titolari o comunque direttori di agenzie di investigazione, hanno l’obbligo di affiggere nei locali del loro ufficio, una tabella dove annotare tutte le operazioni e i servizi offerti con la tariffa per le specifiche prestazioni.Va detto che quest’ultimo è un libero professionista e quindi può effettivamente guadagnare tanto, ma anche poco. Dipende esclusivamente da quelle che sono le sue capacità professionali e competenze, ma anche tanto dalla capacità imprenditoriale.Il prezzo, inoltre, dipende anche da altri fattori tra i quali la natura dell’indagine e la sua semplicità o difficoltà no che la durata. Ad ogni modo, un investigatore privato sia nel caso in cui sia un libero professionista o dipendente di una agenzia investigativa, può arrivare a guadagnare uno stipendio che parte da €800 fino ad un massimo di €4000.Tuttavia in genere si dice che lo stipendio medio di un detective privato ammonti a circa €1500 al mese.

La risposta è che non esiste un prezzo standard per un investigazione in quanto ogni investigazione ha caratteristiche differenti.

Il costo di un investigazione è realizzato dalla somma di diversi fattori esempio:

Complessità dell’investigazione privata