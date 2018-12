Open day per presentare la nuova linea di cosmetici di Gianluca Mech al Poseidon Beauty Spa

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 8 dicembre, 2018

Cosmech è la sinergia che nasce dal desiderio di soddisfare un obiettivo, quello di portare nel settore dell’ estetica professionale un protocollo globale dove la natura e la scienza si combinano per offrire una nuova dimensione di benessere e bellezza. Una nuova strategia di trattamento dove all’efficacia e al successo degli estratti e dei programmi Tisanoreica si integra una linea cosmetica unica nel settore. Queste le premesse dalle quali nasce la nuova linea di cosmetici presentata da Gianluca Mech, già ideatore della rivoluzionaria linea Tisanoreica, ben presto ribattezzata la “dieta dei vip”; in virtù del fatto che i personaggi illustri del mondo dello spettacolo amano beneficiare del regime nutrizionale studiato dall’imprenditore e divulgatore scientifico, diventato ancor più celebre in seguito alla partecipazione al reality show l’Isola dei famosi.

Amato dalle star ed ammirato dalle tantissime donne che sognano di tornare in forma esibendo un fisico invidiabile, Gianluca Mech non smette mai di stupire confermando la volontà di utilizzare le competenze acquisite in materia di benessere e bellezza per spingersi sempre più oltre nella ricerca di trattamenti e soluzioni efficaci.

In quest’ottica è nata la nuova linea cosmetica, di recente presentata nel corso di un open day presso il Poseidon Beauty Spa, rinomato centro benessere sito in via Diaz 113 a Portici, già partner Tisanoreica, nel corso del quale personale esperto e qualificato ha incontrato le clienti per illustrare vantaggi e punti di forza peculiari della linea di prodotti di bellezza firmata da Gianluca Mech.

Una linea completa e realmente capace di soddisfare tutte le esigenze che include i seguenti trattamenti:

Vitamina A Booste serum: trattamento intensivo antirughe e di rinnovamento cutaneo a base di vitamina A pura con estratto di achillea millefoglie. Vitamin A Booster Serum è un siero performante che favorisce il rinnovamento cellulare cutaneo. Indicato per pelli ispessite, grasse, miste, mature e con macchie. Svolge un’azione levigante migliorando l’aspetto dei pori e delle rughe, aiuta la pelle a restare elastica e compatta, contribuisce a donare un colore omogeneo ed una sensazione di maggiore luminosità sulla pelle del viso e del collo, lascia la pelle liscia, morbida e setosa. Indicato per pelli ispessite, grasse, miste, mature e con macchie.

Contiene retinolo il quale può aumentare la fotosensibilità: in caso di esposizione intensa o prolungata ai raggi solari, è bene ricorrere durante il giorno all’uso di creme con protezioni solari ad ampio spettro.

A titolo precauzionale, si consiglia di non usare prodotti a base di retinolo in gravidanza o se si prevede una gravidanza entro breve tempo.

Collagen Drink: integratore studiato per favorire la rigenerazione cutanea durante il sonno. Associa i peptidi bioattivi di collagene alle ceramidi vegetali per donare alla pelle un aspetto più luminoso e compatto. Le piante ad azione rilassante contribuiscono al rilassamento, distendendo la cute.

Struttura e idratazione sono aspetti fondamentali per salvaguardare la bellezza e il benessere della pelle. E’ consigliabile usarlo in presenza di segni dell’invecchiamento, pelle disidratata e spenta.

Maschere viso con azione antiage e idratante per una pelle liftata e luminosa: i nuovi prodotti di Gianluca Mech si avvalgono della tecnologia Hydrogel che produce un’azione decongestionante immediata grazie all’effetto cryo del gel. Per un risultato sorprendente, in grado di conferire tono e luminosità al viso. Le maschere con tecnologia Hydrogel somigliano a quelli di uso tradizionale e si applicano nella stessa maniera. Ciò che le differenzia e le rende uniche sono la loro speciale composizione: fogli a base di un colloide gelatinoso che intrappola l’umidità e rilascia gradualmente i suoi principi attivi.

Grazie alla presenza dei 3 pesi molecolari dell’acido jaluronico, queste maschere donano un aspetto più compatto e rimpolpato. Il risultato è visibile già dalla prima applicazione.

L’ippocastano contenuto ha un’ azione vaso protettrice e antiossidante.

Si consiglia di usarlo al mattino per rinfrescare e distendere il viso o alla sera per rilassare i tessuti o prima di un evento importante per un effetto lifting immediato. Utile in presenza di pelle spenta e con rughe.

Una linea completa e variegata che prevede l’utilizzo di trattamenti utili ad arginare i segni del tempo ed in grado di contrastare tutti i tipi di inestetismi.

Non temete, se vi siete perse l’open day al Poseidon Beauty Spa, siete ancora in tempo per recuperare il vostro appuntamento con la bellezza!