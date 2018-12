Arriva l’annuario dello sport campano 2019

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 27 dicembre, 2018

Presentato l’Annuario dello sport campano 2019, giunto alla quinta edizione, in occasione dell’ultimo Consiglio regionale dell’anno del Coni Campania, al Circolo Posillipo. Il presidente Sergio Roncelli ha presentato il volume edito dallo stesso Coni regionale con gli altri membri della Giunta regionale della Campania.

L’edizione 2019 è incentrata sulle Universiadi 2019, il più grande evento sportivo in Campania dopo i Giochi del Mediterraneo del 1963. A 56 anni da quella manifestazione la regione ospiterà le Olimpiadi universitarie e il Coni Campania le celebra con uno speciale di dodici pagine nell’Annuario 2019, con un resoconto sul villaggio degli atleti, il programma completo dei giorni di gara e tutte le strutture che saranno utilizzate per allenamenti e gare, sport per sport. L’Annuario dello sport campano, curato dai giornalisti Marco Lobasso e Carlo Zazzera, si conferma una “bibbia” dello sport in Campania e contiene le notizie fondamentali legate allo sport in regione e a tutte le federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite. Sulla copertina realizzata da Giuseppe Ranieri è raffigurato il logo delle Universiadi all’interno del disegno stilizzato della regione Campania. Particolare attenzione, come ogni anno, è stata data ai risultati conseguiti dagli atleti campani nel corso dell’anno, a partire dalle tre medaglie alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires e dalle nove medaglie dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, di cui tre d’oro.

L’Annuario dello Sport Campano può essere richiesto alla segreteria del Comitato Regionale Coni Campania o presso i Coni Point provinciali. In alternativa, potrà essere scaricato in versione pdf dal sito ufficiale campania.coni.it.