Sabato 12 e domenica 13 gennaio: giocando s’impara a Città della Scienza

10 gennaio, 2019

“Imparare divertendosi” è sempre stato l’obiettivo e la parola d’ordine per tutte le attività di Città della Scienza! “Giocando s’impara” … è proprio così.

Il gioco è una risorsa preziosa sia per i bambini che per gli adulti!

Attraverso il gioco i bambini imparano a stare in comunità, imparano a rispettare le regole, imparano a vincere, ma anche a perdere; crescono e sviluppano non solo il fisico, ma anche l’intelletto.

Il gioco è soprattutto un’attività che richiede impegno, continuità, rispetto di regole, che ha il fine principale di arricchire la persona è, quindi, la principale attività in cui si manifesta lo spirito creativo del bambino.

Gli adulti purtroppo si sono quasi dimenticati come si fa a giocare ed invece il gioco aiuta a ritrovare il proprio bambino interiore che desidera sempre sorridere, essere felice e divertirsi. Insomma giocare è una cosa seria !!!

Se volete trascorrere una giornata all’insegna della leggerezza e del disincanto vi aspettiamo numerosi il 12 e il 13 gennaio a Città della Scienza con tornei, dimostrazioni scientifiche, giochi di squadra, quiz e molto altro ancora per mettere alla prova le proprie capacità e sfidare amici e parenti sui temi della scienza.

Durante le “Attività” verranno regalate caramelle gentilmente offerte dalla Fallani srl, caramelle dal 1926! Un pensiero dolce per il weekend!