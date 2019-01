Sabato 2 e domenica 3 febbraio, a Città della Scienza si celebra la “Giornata Mondiale delle Zone Umide”

Planetario:

NOVITA’ Live Show Planetario 2D “Vita e Morte di una Stella”

A volo libero tra le costellazioni più famose, ripercorreremo tutte le tappe della vita di una stella, dalla nascita fino alla morte.

Alle ore 10.00, 12.15, 15.45

Durata 30’

Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria

Partenza dall’ingresso del Planetario

Show Planetario 2D “From Earth to the Universe – Dalla Terra all’Universo”

Un viaggio alla scoperta del cielo, dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai grandi telescopi odierni.

Alle ore 11.30, 14.15

Durata 30’

Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria

Partenza dall’ingresso del Planetario

Show Planetario 3D “Robot explorers”

Sonde, lander, orbiter e satelliti: i robot esploratori vi porteranno alla scoperta del nostro Sistema Solare!

Alle ore 10.45, 13.00, 15.00

Durata 30’

Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria

Partenza dall’ingresso del Planetario

Aree espositive:

NOVITA’ Visita guidata alla Mostra Paleomare di MAG

Un galeone sommerso nei mari preistorici, un’arca inabissata in cui gli animali del passato si rianimano nell’era digitale, una passeggiata nel tempo, un’ immersione nel mare in cui non abbiamo mai nuotato.

Un raccordo evolutivo tra il mare attuale e il mare del Paleozoico, un’ esaltazione della materia, della forma e del colore del passato messi in relazione con il presente;

una celebrazione dell’eccezionalità della fossilizzazione come fotografia del tempo, come traccia indissolubile dell’evoluzione.

Alle ore 9.45, 10.45, 12.45, 14.45, 15.45

Durata 45’

Partenza dall’ingresso Mostra Mare

Per tutti

Visite guidate alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano

5000mq, tre piani e oltre 100 exhibit interattivi per raccontare in maniera divertente tutti i segreti del corpo umano!

Alle ore 9.15,10.15,11.15, 12.15, 14.15, 15.15,16.15

Durata 45’

Per tutti

Partenza dall’ingresso Mostra Corporea

Visita guidata alla Mostra Insetti&CO

Non perdere la visita guidata a “Insetti&CO”, il nuovo spazio espositivo per i più piccoli dedicato allo spettacolare mondo degli insetti e non solo…

Alle ore 9.30, 12.30, 15.30

Durata 60’

Partenza dall’ingresso Mostra Mare

Per tutti

Gocce di Vita

Una sola goccia d’acqua dolce può nascondere un microcosmo straordinariamente vario. Scopri il mondo invisibile a occhio nudo, ricco di una moltitudine di forme di vita appartenenti a gruppi differenti del mondo animale e vegetale!

Approfondimento durante la visita guidata alla Mostra Insetti&Co. con osservazione allo stereomicroscopio.

Visita guidata alla Mostra Il Mare – Ecosistemi marini

Visita la Mostra dedicata al Mare completamente rinnovata! Scopri quali nuovi pesci, molluschi e crostacei abitano le nostre vasche. Durante la visita, avrai la possibilità di accarezzare alcuni organismi marini vivi nella nostra Touch pool. Che emozione!

Alle ore 10.15, 15.15

Durata 45’

Partenza dall’ingresso Mostra Mare

Per tutti

La Storia d’Amore tra Terra e Acqua: Le Lagune Costiere

Lì dove si incontrano il Mare e la Terra, e il Mare progredisce nella Terraferma, formando degli specchi d’acqua salmastra, si creano le Lagune Costiere. Ambienti estremamente delicati, continuamente sotto minaccia da parte dell’Uomo. Scopriamo chi vive in questi bacini costieri e quali sono i pericoli a cui quotidianamente sono soggette queste zone umide.

Approfondimento durante la visita guidata alla Mostra Il Mare

Le Attività

La “Vita” nelle zone umide

Chi sono gli abitanti di quei luoghi dove l’acqua permane per tutto o per gran parte dell’ anno? Laghi, fiumi, stagni, lagune, litorali rappresentano dei siti di fondamentale importanza per molte specie animali e vegetali. Scopri i protagonisti delle zone umide costruendo un proiettore in grado di trasformare le immagini in coloratissimi fiori e animali 3D nel palmo della tua mano!

Alle ore 10.00, 12.30, 14.00

Piano terra Corporea

Durata 45’

Per bambini dai 7 anni in su

Prenotazioni e partenza dall’ingresso Corporea (massimo 15 bambini per turno)

Letture Animate

Lasciati ispirare dalle parole di una fiaba animata e realizza il tuo disegno personalizzato! La fantasia non ha età!

Alle ore 10.30, 11.30, 12.45, 14.15, 16.15

Durata 45’

Children Workshop

Per bambini dai 3-5 anni

Prenotazioni e partenza dall’ingresso Corporea (massimo 15 bambini per turno)

Inventa i tuoi animali marini

Inventa coloratissimi pesci e poi, come per magia, farle comparire e nuotare in un grande acquario virtuale.

Alle ore 11.30, 16.30

Durata 30’

Prenotazioni all’ ingresso Mostra Corporea, partenza dall’Ingresso Mostra Mare (massimo 25 bambini per turno)

Per bambini dai 6 ai 12 anni

Mestiere Ricercatore

Vivi l’ebbrezza di partecipare a un VERO prog-etto di Ricerca Scientifica! E per te, in omaggio, una gustosa merenda!

Dalle ore 9 alle ore 14

Lab 2 – piano terra Corporea

Per bambini dagli 8 ai 13 anni, accompagnati da genitori

A cura di: Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Gli Eventi Speciali

Le Aree Umide della Campania: ruolo ecologico ed importanza nella salvaguardia dell’avifauna.

Del vasto sistema di acquitrini e paludi che caratterizzavano le zone costiere della Terra di Lavoro e della Piana del Sele non rimane quasi traccia, così come degli stagni che circondavano ad oriente la città di Napoli. La pressione antropica di 6 milioni di abitanti spinge tuttora sugli ultimi ambienti umidi rimasti; ciò che rimane, però, rappresenta un esempio significativo dell’importanza e del loro ruolo nell’ecologia globale, in particolare per lo studio e la salvaguardia dell’avifauna.

Lab 1 – piano terra Corporea

Alle ore 12.30

Durata 30’

Per tutti

A cura di: Dr. Filippo Tatino, Ornitologo, Socio ASOIM Onlus – Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale

Facciamo Scuola: le Zone Umide

Gli alunni della Scuola Media Fiorelli, da veri piccoli divulgatori scientifici, saranno i relatori di un Seminario-Workshop sull’importanza delle Zone Umide per la vita dell’uomo e del Pianeta. Esperimenti pratici e infografiche, faranno toccare con mano le modalità con cui le Wetlands ci possono aiutare a contenere i danni del cambiamento climatico.

L’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale sarà a disposizione per informazioni su attività di monitoraggio, divulgazione e ricerca svolte nella Regione Campania.

Piano terra Corporea

Dalle ore 9 alle ore 13

Per tutti

A cura di:

Associazione ASOIM, rappresentata dalla Dott.ssa Marianna Savarese, e dai soci Sarah Rizzo e Alfonso Maria Piromallo.

I.C. “G.Fiorelli” rappresentato dall’insegnante Monica Siniscalco e dagli alunni Mario Como, Davide Giangrande, Giulia Paone, Jacopo Sarno, Francesco Carneglia, Stefano Vecchione, Arnaldo Voghera, Giulia Dal Piaz, Giulia Antonelli, Eleonora Mastroianni, Marta Donnarumma, Nadia Apollo, Francesca De Angelis, Virginia Varvella, Bruno Scotto di Carlo.