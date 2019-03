Calcio femminile: il Napoli dilaga a Pescara

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 19 Visite / 17 marzo, 2019

Ampia vittoria del Napoli Femminile Carpisa Yamamay nella trasferta in Abruzzo contro il Pescara (0-6) valida per la settima giornata di ritorno del campionato di serie C. La squadra allenata da Peppe Marino ha sbloccato il risultato al 15′ con la brasiliana De Paula e prima dell’intervallo ha raddoppiato con l’estone Tammik al 42′. Nella ripresa De Paula ha messo a segno la doppietta personale (56′) prima dei gol di Schioppo (74′), De Biase (82′) e Russo (86′).

“Era la terza partita in otto giorni e le ragazze hanno risposto alla grande – ha spiegato Marino a fine partita -. Per noi erano tre gare decisive e la squadra ha dimostrato tutto il suo valore riuscendo anche a non subire reti in tutte e tre le sfide. Arriviamo al meglio al momento decisivo della stagione, quella di domenica prossima contro il Grifone Gialloverde sarà una finale e vogliamo confermarci anche in quell’occasione”.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo domenica 24 marzo in casa contro il Grifone Gialloverde.