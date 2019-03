Ischia, Giardini La Mortella: da martedì 2 aprile al via la stagione 2019

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 5 Visite / 26 marzo, 2019

Verrà inaugurata martedi 2 Aprile la stagione 2019 dei Giardini la Mortella (Forio, Ischia) la meravigliosa oasi tropicale della Fondazione William Walton che sarà pronta ad accogliere il pubblico con le tradizionali visite nelle giornate di martedi, giovedi, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00. Se durante i mesi invernali è stato possibile effettuare visite guidate su prenotazione per scoprire le fioriture invernali delle piante più insolite, le aperture della stagione turistica permettono diverse modalità di visita: si possono visitare i giardini a proprio piacimento e senza prenotazione, seguendo l’ispirazione e la curiosità, senza limitazioni di orario e senza un itinerario obbligatorio, oppure è sempre possibile optare per una visita guidata, con un piccolo sovrapprezzo. Per gruppi con particolari esigenze ed interessi, possono essere effettuate visite private esclusive anche nei giorni in cui i giardini sono chiusi al pubblico.

Sabato 6 Aprile sarà la data d’inizio della lunga stagione concertistica dei Giardini La Mortella, una delle attività culturali simbolo della Fondazione William Walton che onora in questo modo la propria mission istituzionale. Concerto inaugurale, sabato 6 e domenica 7 Aprile con il Duo R. Zamuner – E. Delucchi viola e pianoforte che proporrà un repertorio con musiche di Brahms, Tchaikowsky, Chausson. L’appuntamento è alle 17.00 nella Sala Recite. Concerti che vedono sempre impegnati musicisti con un’età massima di 32 anni, per dare seguito alla volontà espressa da William Walton che La Mortella potesse rappresentare un trampolino di lancio per i giovani talenti.

Il Festival delle orchestre giovanili avrà invece inizio il 20 Giugno e si presenta ricco di novità e spunti interessanti; quest’anno le orchestre giovanili italiane, inglesi e irlandesi daranno vita a concerti che spaziano dalla musica corale alle colonne sonore dei film, dalle rievocazioni storiche alle sonorità barocche, il tutto nell’incantevole scenario del Teatro Greco affacciato sul mare.

LE NOVITÀ DELLA STAGIONE 2019

I Giardini La Mortella si preparano alla nuova stagione con un calendario denso di appuntamenti: a Pasquetta ad esempio è attesa la Caccia al tesoro botanico in collaborazione con il network Grandi Giardini Italiani mentre a maggio e a ottobre si terranno i corsi di pittura Botanica ad acquerello “La flora di Lady Walton”, curati dalla pittrice Maria Rita Stirpe.

A Luglio ed Agosto tutti i martedì alle 21 – nel clou della stagione turistica ischitana – da non perdere saranno le visite notturne sensoriali. Accompagnati da guide, i visitatori verranno invitati ad immergersi nelle magiche serate estive, con i loro profumi esotici, lo sfavillio delle lucciole e i fiori tropicali notturni; l’itinerario svelerà le piante profumate grazie alla guida che con una torcia illuminerà i dettagli facendoli emergere dal buio. Infine a Settembre per i gardening addicted è da mettere in agenda è il primo weekend residenziale di giardinaggio tenuto dall’architetto paesaggista Maurizio Usai, noto per i giardini poetici e traboccanti di fioriture che disegna e realizza nel mondo mediterraneo. Il corso si articolerà in conferenze e lezioni dimostrative sul campo e presenterà le tecniche di base del giardinaggio. Il plus sarà che i partecipanti potranno risiedere nella Foresteria della Mortella per vivere un’esperienza full-immersion e totalizzante nella natura.

Ai Giardini la Mortella il periodo della riapertura sarà accompagnato da una serie di incantevoli fioriture come quella dello Strongylodon macrobotrys, strabiliante rampicante originario delle Filippine che proprio all’inizio della stagione calda regala il prezioso dono dei suoi grappoli di fiori turchesi lunghi fino ad un metro, simili a gioielli. Pronte ad accogliere il pubblico anche le superbe magnolie orientali, insieme ai glicini e alle camelie in fiore.