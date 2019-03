Un mosaico di fatti e notizie sulla Prima Guerra Mondiale attraverso una Rassegna Stampa

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 28 marzo, 2019

Venerdì 29 Marzo 2019 alle ore 18.00, in Via G. Fonseca, 4, presso la Sala del Mutilato, in occasione del Centenario della Grande Guerra, Luigi Fusco, maresciallo della Guardia di Finanza in congedo, studioso di storia e cultura locale, presenterà una Rassegna Stampa sulla Prima Guerra Mondiale, edita dal Centro Studi Alcide De Gasperi. La raccolta comprende 518 articoli dal 2014 al 2018, tratti da 33 testare giornalistiche, con numeri speciali, agenda di lettura, bibliografia della produzione di libri, nonché riviste quindicinali e mensili. La memoria degli eventi più importanti di quel drammatico periodo della storia d’Italia: l’entrata in guerra, le apre battaglie con gli Austriaci, la disfatta di Caporetto, la vittoria di Vittorio Veneto, il macello di carne umana con 600 mila morti durante il conflitto e altrettante per le sue conseguenze. Né mancheranno testimonianze di soldati di Nola “110 vittime”, che rivivranno attraverso le lettere dal fronte inviate ai familiari, che le hanno conservate e fatto giungere a noi. La Rassegna è arricchita anche da numerose illustrazioni in bianco e nero e a colori. Nell’occasione sarà consegnata una targa ricordo al Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, dott. Raffaele Cantalupo, per la sua attività al servizio della comunità. Oltre all’autore interverranno: Luigi Buonauro, Luigi Simonetti, Pasquale Gerardo Santella, Gianluca Meo. Modererà l’incontro Giovanni De Angelis.