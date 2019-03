L’autore del best beller “Il Diario di una Schiappa” a cena da Umberto

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 3 Visite / 29 marzo, 2019

Jeff Kinney, l’autore della serie best seller mondiale Diario di una Schiappa, per la prima volta in visita nel quartiere di Scampia, venerdì 29 marzo alle ore 10.00, ha impreziosito il suo soggiorno prediligendo, alla vigilia della conferenza stampa, una cena da Umberto Ristorante. Per l’occasione, il Ristorante Umberto, ripropone la ‘Pizza Schiappa’ una pizza con il volto del pupazzo Greg, protagonista del best seller famoso in tutto il mondo, sarà possibile gustare la simpatica ‘Pizza Schiappa’ dal 28 al 29 marzo presso lo storico Ristorante di Chiaia.

Jeff Jinney è a Scampia -Venerdì 29 marzo 2019 – ore 10.00 presso l’Istituto Alberghiero Vittorio Veneto, ad accompagnarlo in quest’ avventura, ci sarà lo scrittore e direttore artistico del festival Salerno Letteratura Francesco Durante, che lo scorso anno ha compiuto l’impresa di tradurre il primo me della serie Diario di una Schiappa in Napoletano, ‘O Diario ‘e nu Maccarone, iniziativa che l’anno scorso Umberto ha sostenuto, creando in vista della conferenza stampa a Napoli, la realizzazione della Pizza Schiappa che ha riscosso grande successo soprattutto nel pubblico dei ‘giovanissimi’.

Dall’amicizia con Rosario Esposito La Rossa, fondatore della libreria La Scugnizzeria, è nata un’idea che sembrava impossibile ma che si è tradotta in realtà: portare uno degli autori più amati dai ragazzi e più celebri al mondo nel cuore di Scampia, dove tanto e da tanti anni, Rosario, la moglie Maddalena Stornaiuolo e un gruppo affiatato di compagni di progetti e di idee stanno facendo per far rinascere il quartiere. E puntando su bambini e ragazzi, offrendo luoghi e attività da condividere, opportunità per crescere insieme, attività teatrali, artistiche e letterarie.

Il Ristorante Umberto di Via Alabardieri, a due passi da Piazza dei Martiri, noto per la capacità di onorare la tradizione, da oltre cento anni, riuscendo sempre a riflettere la modernità, accoglie e sostiene queste belle iniziative, essendo in linea con la mission aziendale, cioè quella di attestarsi come promotore del territorio e aggregatore sociale.