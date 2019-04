La Maschera: i Festival dell’estate, dalla Corea del Sud a Budapest, ai palchi italiani

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 7 Visite / 18 aprile, 2019

Non si ferma La Maschera, una delle band più ricercate della scena indipendente partenopea. E’ stato un anno intenso e ricco di incontri e di live; un anno che ha visto crescere il pubblico in tutta Italia e ottenere riconoscimenti importanti.

Dopo l’entrata nella cinquina delle Targhe Tenco 2018 nella Categoria “Album in dialetto”, la vittoria al Premio Parodi, due tour nazionali che hanno portato la band a suonare nelle principali città della penisola, un mini tour in Portogallo ed uno in Canada, La Maschera si prepara ai prossimi appuntamenti live nazionali e internazionali.

A maggio si vola in Corea del Sud per partecipare alla Seoul Music Week e al Suseong World Music Festival, poi altri live in giro sui palchi dei principali festival nazionali ed internazionali tra cui il Folkest, l’Home Festival di Venezia e lo Sziget di Budapest.

Ecco il calendario con le tappe ad oggi confermate:

– Seoul Music Week – Seoul (Corea del Sud) – 17-18 maggio

– Suseong World Music Festival – Daegu (Corea del Sud) – 19 maggio

– Folkest Festival – Friuli – 8 luglio

– Home Festival – Venezia – 12-14 luglio

– Sziget Festival – Budapest (Ungheria) – 7-13 agosto

– European Jazz Expo – Cagliari – Autunno 2019

Ai Festival già confermati, si aggiungeranno numerose altre date sui palchi estivi di tutta Italia.

“Siamo contenti! – dice Roberto Colella, frontman de La Maschera. Quest’anno si è aperto con un tour in tutta Italia e una tappa in Francia. L’estate invece si apre incredibilmente con la Corea del Sud! E’ un periodo di ‘scrittura’ per me… il fatto che sia intervallato da così tanti concerti, anche lontani, non può che rendermi felice e darmi altre storie da raccontare, altri incontri da vivere”.

La Maschera è formata da Roberto Colella (Voce/Tastiera/Chitarra), Vincenzo Capasso (Tromba), Antonio Gomez Caddeo (Basso), Marco Salvatore (Batteria) e Alessandro Morlando (Chitarra Elettrica).