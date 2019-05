Dal 16 al 19 maggio: V edizione di “TANGO MEETING CASERTA”, Festival internazionale di tango argentino

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 14 maggio, 2019

Ultimi giorni di preparativi per la quinta edizione del "Tango Meeting Caserta", il Festival Internazionale del Tango Argentino organizzato dall'Associazione dilettantistico sportiva "Trasnochandoce Tango Caserta" e con direzione artistica di Mariemma Porto e Salvatore Biondi con all'attivo già svariati eventi di richiamo internazionale tesi a promuovere il tango, Caserta, e le eccellenze di un territorio tutto da godere.

L’evento, che dal 16 maggio fino a domenica 19 maggio celebrerà il ballo dichiarato Patrimonio Culturale Intangibile dell’Umanità, coniugherà insieme arte, enogastronomia, musica e danza all’insegna della socializzazione e scambio culturale.

Non a caso, fu la Reggia di Caserta nel 2017 ad ospitare la serata inaugurale dell’evento aprendo per la prima volta nella storia le sue porte al tango argentino.

E sull’onda del successo delle passate edizioni, con ospiti e partecipanti provenienti da tutto il mondo, la quattro giorni del tango argentino a Caserta propone un calendario di appuntamenti che punta al rialzo.

Tre i punti cardine del Tango Meeting Caserta edizione 2019:

• Maestri di fama mondiale come Roxana Suarez & Sebastian Achaval (Campione mondiale di Tango argentino 2005), Vanesa Villalba & Facundo Piñero (Premiati come migliori coreografi di tango argentino 2018 e nomination nel 2019), Maria Ines Bogado (Campionessa mondiale di tango salon e campionessa metropolitana di vals 2010) & Roberto Zuccarino;

• ORCHESTRA DI RICHIAMO INTERNAZIONALE “Romantica Milonguera Orquesta”. Direttamente da Buenos Aires, l’orchestra argentina più acclamata del momento, composta da Violini, 3 Bandoneons, 1 Piano, 1 Contrabasso, 2 Voci;

• SPECIAL GUEST Sergio Cortazzo (Giurato ai Mundial de Tango de Buenos Aires in diverse edizioni) & Silvia; Giorgia Rossello & Vito Raffanelli (Campioni Italiani di Tango Escenario 2014 e Vicecampioni Italiani di Tango Salon 2014); Giulia Galante e Matteo Piscitelli.

L’evento si inaugurerà giovedì 16 maggio alle 21 al People Music Club di via G.M. Bosco con una milonga speciale dedicata alla presentazione dei maestri, degli ospiti e del programma che continuerà al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista (Ce) tra stage e seminari speciali, milonghe pomeridiane, degustazione di prodotti tipici del territorio, milonghe notturne con show, musica dal vivo e Tdj internazionali, senza dimenticare le escursioni e le visite ai principali siti e monumenti della città.

“L’Obiettivo dell’iniziativa giunta quest’anno alla sua quinta edizione – ha spiegato Mariemma Porto, direttore artistico della manifestazione – è quello di creare incontri e scambi interculturali promuovendo al tempo stesso la conoscenza del tango argentino e delle tradizioni culturali e artistiche della terra da cui proviene, nonché il nostro patrimonio storico-artistico e le nostre tradizioni enogastronomiche. Anche quest’anno per favorire la conoscenza del tango argentino nella nostra città abbiamo deciso di aprire il festival nel centro della città di Caserta.

• “Tango Meeting Caserta – ha spiegato Salvatore Biondi direttore artistico della manifestazione – porterà in Campania tre delle coppie di tango tra le più famose e richieste nello scenario internazionale: Roxana Suárez & Sebastián Achával (Campione al Mundial de Tango de Buenos Aires 2005), Vanesa Villalba & Facundo Piñero (Giurati ai Campionati Europei di Tango, Premio come migliori coreografi 2018 e nomination nel 2019), Roberto Zuccarino & Maria Inés Bogado (Campionessa al Mundial de Tango de Buenos Aires del 2010 e Campionessa metropolitana di Vals nel 2010). Ospiti speciali Sergio Cortazzo (Giurato ai Mundial de Tango de Buenos Aires in diverse edizioni) & Silvia Carlino; Giorgia Rossello & Vito Raffanelli (Campioni Italiani di Tango Escenario 2014 e Vicecampioni Italiani di Tango Salon 2014); Giulia Galante e Matteo Piscitelli.

E poi, per i tangheri provenienti da ogni parte del mondo, ci saranno musicalizadores ad animare le milonghe pomeridiane e notturne previste nella quattro giorni casertana. E non mancheranno le Master Class dedicate all’approfondimento delle tematiche e tecniche di una danza tra le più suggestive e apprezzate al mondo. Perché nessuna danza popolare come il tango argentino raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra i corpi, emozione, energia, respirazione, palpitazione, in un’unione di corpi uniti in un abbraccio nato come espressione popolare alla fine del diciannovesimo secolo nei sobborghi di Buenos Aires, e poi diffusosi in tutto il mondo diventando una vera e propria cultura artistica, fatta di musica, danza e tradizione”.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DIMOSTRATIVE

I maestri dell’associazione dilettantistico sportiva “Trasnochandoce Tango Caserta”, in occasione del Tango Meeting Caserta, proporranno un ricco programma di lezioni dimostrative gratuite tenute dai maestri Mariemma Porto e Salvatore Biondi per apprendere i primi passi nel tango. Le lezioni si terrano ogni mercoledì del mese di Maggio alle 21:00 presso Mantovanelli Art Lab, via Tanucci 35 – Caserta.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Giovedì 16 Maggio 2019

10:00 | Visita guidata al Real Sito Belvedere di San Leucio

21:00 | Opening milonga con show Giulia Galante & Matteo Piscitelli e ronda dei maestri del Festival | Tj Paola di Bari (ITA) | People Music Club, via G. M. Bosco – Caserta

Venerdì 17 Maggio 2019

10:00 | Visita guidata alla Reggia di Caserta

15:30 – 19:30 | Aperitango con degustazione di fragole e vinobianco | Tjs Pierluigi Irace (ITA) | Grand Hotel Vanvitelli

17:45 – 21:30 | Lezioni con i maestri

22:30 | Gran Baile del Viernes con show Vanesa Villalba & Facundo Piñero e Maria Ines Bogado & Roberto Zuccarino | Tj Ilias Selalmazidis (GRE) | Grand Hotel Vanvitelli

Sabato 18 Maggio 2019

12:00 – 20:45 | Lezioni con i maestri

15:30 – 19:30 | GustandoTango con degustazione di formaggi tipici e vino | Tjs Elisabetta Piro (ITA) | Grand Hotel Vanvitelli

22:30 | Gran Baile de Gala con show Roxana Suarez & Sebastian Achaval | Tj Punto y Branca (ARG) | Grand Hotel Vanvitelli

Domenica 19 Maggio 2019

12:00 – 20:30 | Lezioni con i maestri

15:30 – 20:00 | Mozzarella Tango party | Tj Fortuna Del Prete (ITA) | Grand Hotel Vanvitelli

21:30 | Gran Baile del Domingo con concerto della “Romantica Milonguera Orquesta” e show Sergio Cortazzo & Silvia Carlino | Giorgia Rossello & Vito Raffanelli | Tj Domenico Bassano (ITA) | Grand Hotel Vanvitelli

Tutte le attività del festival si svolgeranno presso il Grand Hotel Vanvitelli ad eccezione della milonga di apertura del giovedì che si terrà al centro della città in via G. M. Bosco presso il People Music Club