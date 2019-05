Trenitalia vettore ufficiale delle Universiadi

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 7 Visite / 27 maggio, 2019

È stato firmato questa mattina, lunedì 27 maggio, alla stazione centrale di Napoli l’accordo con cui Trenitalia diventa vettore ufficiale dell’Universiade Napoli 2019. L’occasione è stata la consegna di due nuovi treni “jazz” per il trasporto regionale.

La scelta rientra nelle intenzioni del Commissario straordinario Gianluca Basile di favorire il treno come mezzo di trasporto a minor impatto ambientale: «Questo accordo è una grande occasione per dare maggiore risonanza all’Universiade e per evitare problemi di intensificazione di traffico grazie all’incentivazione dell’utilizzo dei treni».

«Trenitalia oggi diventa vettore ufficiale per l’Universiade, un accordo importantissimo grazie al quale i treni saranno utilizzati negli spostamenti» ha detto Maria Giaconia, Direttore divisione passeggeri regionale Trenitalia «Non solo, chi sarà in possesso di un biglietto di corsa semplice regionale, un abbonamento regionale mensile o annuale, presentandosi alla biglietteria dell’Universiade avrà diritto a uno sconto su un biglietto per tutte le gare».

Alla firma dell’accordo presente anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato: «Completiamo il rinnovamento di tutti i mezzi su ferro che abbiamo sul trasporto pubblico della Regione Campania. Il potenziamento del trasporto ferroviario sarà indispensabile per favorire la mobilità dei tanti passeggeri attesi per l’Universiade».