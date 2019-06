Nel 2020 arriva la 5G e intanto parte la sperimentazione in Piemonte. In 120 comuni italiani si sta già testando il funzionamento della rete di quinta generazione

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 11 Visite / 3 giugno, 2019

La tecnologia fa passi da gigante e, in pole position, a svolgere un ruolo centrale in questa corsa inarrestabile ritroviamo la connessione internet. Negli ultimi anni le reti si sono interscambiate per offrire agli utenti una banda sempre più larga e in grado di fornire prestazioni più alte. Abbiamo avuto già modo di appurare che il passaggio dalla 3G alla 4G è stato radicale in termini di velocità. Aprire un video con una rete 4G richiede al massimo 2 secondi, mentre con la 3G i secondi sono circa 10. Ebbene con la 5G una nuova e più importante evoluzione é alle porte, poiché l’approdo in Italia è previsto per il 2020.

C’è da dire, però, che le sperimentazioni per questa rete nel nostro territorio sono già partite. In Piemonte ritroviamo il maggior numero di comuni (30) che stanno già ospitando il servizio. Ma nel concreto, cosa cambierà davvero? A quanto pare la rete 5G è destinata a modificare diversi aspetti della nostra vita. In primo luogo vi sarà un incremento della velocità di connessione (da 100 a 1000 volte maggiore rispetto a 4G LTE). Si prevede poi che la rete possa collegarsi a molteplici infrastrutture e dispositivi col fine di migliorare anche la qualità dei servizi.

Senza considerare cosa potrebbe significare tutto questo per il settore degli e-commerce o nelle più semplici operazioni di download. Del resto gli utenti ormai si collegano ad internet anche fuori casa, grazie ai dispositivi mobile, e si ipotizza che per il 2024 i soggetti connessi saranno circa 8 miliardi, cioè più di 4 miliardi rispetto al 2018.

In particolar modo la tecnologia 5G avrà un forte impatto nell’ambito dell’intrattenimento sul web. Pensiamo, soprattutto a quali possono essere i vantaggi nel campo dei giochi. Negli ultimi anni questo settore ha avuto un’evoluzione incredibile riuscendo a portare persino negli smartphone, dei giochi con grafiche e soluzioni tecnologiche prima impossibili. Ne sono esempio giochi come Pokemon Go, in cui il mondo reale viene trasformato in un terreno per la caccia di Pokemon, oppure i casino online, con le slot machine, in cui giochi con grafiche sempre più elaborate e la possibilità di fare partite il live streaming, hanno segnato una crescita elevata in questo settore. In questi casi, con la velocità 5G vi saranno sicuramente dei miglioramenti su tutti i fronti anche sfruttando la tecnologia della realtà aumentata.

C’è da augurarsi allora che, se questa è la direzione imboccata dalla tecnologia, si possano ricevere tanti benefici sempre e comunque nel rispetto della nostra salute.