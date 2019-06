VIDEO-Vasco Rossi da record: 6 sold out su 6 al Sansiro

by Redazione Napolitan / 0 Comments / 13 View / 13 giugno, 2019

Vasco Rossi è riuscito nell’impresa che nessuno al mondo ha mai compiuto: riempire lo stadio di Sansiro per 6 concerti 6 tutti sold out e 350.000 persone tornate a casa felici “straviziati stravissuti …stragoduti” che non hanno smesso un attimo di cantare ogni canzone, per due ore e mezzo un unico coro.

Il komandante in forma smagliante, scaletta perfetta e mood punk rock, adatto ai tempi, 29 canzoni che rotolano giù splendidamente, ogni sera.

energia pura che sprigiona dal fronte del palco, emozioni continue infinite indelebili.

I 6 concerti di Milano diventano un docu-concerto in onda su canale 5 lunedì 17 giugno in prima serata.

si intitola “siamo solo noi – 6 come 6” ed è il racconto delle 6 magiche serate alla scala del rock con il commento di Vasco che in una intervista esclusiva con Giorgio Verdelli ripercorre la storia dei suoi 29 concerti allo stadio milanese in 29 anni.

e non finisce qui. il re degli stadi e delle emozioni sarà a Cagliari il 18 e 19 giugno per gli ultimi 2 concerti “Vasco non stop live 2019”.

per l’occasione tutti a bordo della nave brandizzata vascononstop, che rimarrà nel porto di Cagliari per due giorni e due notti a tutto rock.

Due i premi ricevuti in questi giorni: come re degli stadi da assomusica e per i 40 anni di Albachiara dalla s.i.a.e.