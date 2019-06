Universiade: rugby a sette, pronto l’impianto di Boscotrecase. Venerdì 14 giugno inaugurazione con De Luca

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 12 Visite / 13 giugno, 2019

L’Italia di rugby a sette scende in campo a Boscotrecase per l’Universiade. La selezione azzurra sarà presente, venerdì 14 giugno alle ore 11,30, all’inaugurazione dell’impianto, che sarà utilizzato, assieme al Moccia Stadium di Afragola e al Pacevecchia Stadium di Benevento, per gli allenamenti delle nazionali in gara a Napoli 2019. Tra i presenti, il Commissario Straordinario per l’Universiade, Gianluca Basile, il presidente della Federazione italiana rugby (FIR), Alfredo Gavazzi, il presidente del Comitato Regionale Campania Fabrizio Senatore, il presidente del Coni regionale, Sergio Roncelli, oltre al sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto e il presidente dell’Amatori Torre del Greco, Pasquale De Dilectis. Interverrà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Ecco la rosa dell’Italia per Napoli 2019, presente a Boscotrecase, mentre tra qualche giorno sarà diramata dalla federugby la lista ufficiale dei 12 giocatori che disputerà l’Universiade: Lorenzo Maria Bruno, Simone Cornelli, Duccio Cosi, Roberto Dal Zilio, Daniele Di Giulio, Tommaso Jannelli, Andrea Martani, Jona Motta, Riccardo Raffaele, Dario Schiabel, Juan Alejandro Wagenpfeil, Luca Zini.