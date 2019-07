Universiade, dal 3 al 14 luglio in diretta alle 20: programma speciale del Tgr Campania

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 10 Visite / 1 luglio, 2019

Grande impegno mediatico-giornalistico per l’Universiade da parte della Tgr Campania. La redazione territoriale Rai di Napoli, ogni giorno, dal 3 al 14 luglio, realizzerà un programma speciale, in diretta su RaiTre, in onda alle 20, con collegamenti da uno studio appositamente allestito nel quartier generale della manifestazione, alla Mostra d’Oltremare. Gli inviati Rai racconteranno le imprese sportive ma anche i riflessi di questo straordinario evento sul territorio, le curiosità, le questioni dell’inclusione e delle ricadute economiche del turismo sportivo.

Dirette televisive sono previste nelle principali edizioni del Tg regionale, alle 14 e alle 19,35 su RaiTre; dirette radiofoniche sono programmate nei tre Gr regionali, alle 7,18, alle 12,10 e alle 18,30 su RadioUno. Ampio supporto verrà fornito dalla Tgr Campania a Rai Sport, a Rainews24 e ai programmi di tutte le reti e le testate del servizio pubblico per coprire una manifestazione che vede 11.000 accreditati tra dirigenti, tecnici e atleti, in rappresentanza di 128 paesi; oltre 1000 giornalisti; 58 impianti coinvolti in Campania con sedi di assoluto richiamo come la Reggia di Caserta, il Golfo per la Vela, la Piscina Scandone ormai tra le poche in Europa con due vasche “olimpiche”.

Le telecamere Rai della TGR Campania daranno voce a esperti, analisti sportivi e di costume, svelando anche il dietro le quinte dell’evento, con la redazione guidata da Antonello Perillo e coordinata sull’evento da Gianfranco Coppola. Il CPTV Rai di Napoli assicura risorse fondamentali per la riuscita del programma con tutti i settori produttivi coinvolti, dalle strutture tecniche a quelle organizzative che impiegheranno per due settimane oltre 100 persone.