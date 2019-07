Universiade, sabato 13 luglio: PalaVesuvio di Ponticelli sold out per le finali di ginnastica ritmica

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 15 Visite / 12 luglio, 2019

PalaVesuvio di Ponticelli da tutto esaurito domani, a partire dalle 13.30, per le finali di ginnastica ritmica con Alessia Russo protagonista per l’Italia alla 30^ Summer Universiade. La 22enne toscana, allenata da Germana Germani, ha concluso oggi l’All-Around, aggiudicandosi la qualificazione all’atto conclusivo sia per la specialità al cerchio, in cui si è classificata sesta con un punteggio di 18.750, sia per la specialità al nastro, terza con 17.450.

“Sono molto soddisfatta perché ho portato a casa due finali – ha detto Alessia Russo, che è anche alla sua prima Universiade – domani sarò presente per le specialità di cerchio e nastro. Ho sentito il pubblico molto vicino, la mia gara è andata complessivamente bene, sono contenta”.

La ginnasta dell’Armonia d’Abruzzo tenterà il tutto per tutto per recuperare terreno sulla russa Ekaterina Selezneva, che sta dominando le classifiche. L’azzurra sarà sostenuta da un tifo in fibrillazione nell’impianto di Ponticelli che ha fatto registrare pienoni per l’intero programma della ginnastica.