Mercoledì 17 luglio per la rassegna “Luglio in jazz”: Dianne Reeves in concerto al Centro Commerciale “Campania”

Come ormai consuetudine torna l’evento estivo di punta del Centro Commerciale Campania, Luglio in jazz con la sua VIII Edizione. Dopo il successo dell’anteprima con ospiti Tullio de Piscopo e Tony Esposito, l’edizione 2019 si arricchisce di nomi nuovi e interessanti del panorama nazionale e internazionale.

Luglio in jazz è un appuntamento consolidato nel panorama musicale italiano. Negli anni sul Palco di Piazza Campania si sono esibiti artisti di fama mondiale accompagnati da strumentisti di grandissimo livello. Il jazz è un genere ormai amato da tutti che avvicina sempre nuovi appassionati grazie a una grande varietà di tendenze musicali e di artisti poliedrici.

Cinque volte vincitrice del Grammy, è la più importante vocalist jazz al mondo. Ha inciso dischi e si è esibita con Wynton Marsalis e la Lincoln Center Jazz Orchestra; ha registrato con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim; ha lavorato con Sir Simon Rattle e la Berlin Philharmonic; è stata la prima vocalist ad esibirsi alla Walt Disney Concert Hall. Negli ultimi anni, la Reeves ha portato il suo tour in tutto il mondo, partecipando anche a “Sing the Truth,” celebrazione musicale di Nina Simone. In varie occasioni istituzionali si è esibita alla Casa Bianca. Col suo ultimo lavoro “Beautiful Life” ha vinto, nel 2015, il Grammy come migliore performance vocale jazz. È stata inoltre insignita del dottorato ad honorem dal Berklee College of Music e dalla Juilliard School, oltre ad avere ricevuto, nel 2018, il Jazz Master, la più alta onorificenza riservata agli artisti jazz negli Stati Uniti.