Intrattenimento ed educazione per tutte le età solo su Greater Fool Media: il network più seguito dai bambini su YouTube

Le porte della “rete” sono sempre più aperte per i cosiddetti “nativi digitali”. Infatti, Tablet e smartphone spopolano fra i bambini di ogni età desiderosi di guardare cartoni animati e clip musicali. Greater Fool Media è il network più seguito su YouTube dai bambini sotto i 14 anni: ogni giorno 1 milione e mezzo di giovanissimi fan italiani (numero pari a quello della RAI e di Discovery in TV) guardano appassionatamente i loro programmi preferiti sul web. Tra i canali più seguiti troviamo “Canzoni per bimbi.it” e “Dolci melodie” (con oltre 900.000 iscritti). Questi canali offrono per i figli e genitori la gioia delle storiche filastrocche e delle canzoni più belle dell’universo infantile.

In ogni caso, tra i canali di Greater Fool Media, non troverete solo musica, ma anche luoghi virtuali in cui imparare cose nuove e confrontarsi con altri piccoli internauti come “un mondo di giochi per bambine”, “Surprise, il canale cult dei bambini italiani” e “Scarta regali”. Proprio quest’ultimo canale, è il nuovo fenomeno di YouTube sugli unboxing (lo spacchettamento in tempo reale) di giocattoli e di bamboline da collezione per bambine. Con il suo mix di recensioni, storielle, sfide pazzesche e divertenti quiz sulle LOL Surprise, Scarta Regali cattura quasi 100.000 giovanissimi spettatori ogni giorno. Oltre al divertimento Greater Fool ha pensato anche a uno spazio educational con “Scienziati Subito” e “Storici subito” importati in versione italiana rispettivamente da “Asap Science” e “Simple History”. La scienza e la storia sono sicuramente due pilastri della nostra vita: oggi, dobbiamo la nostra identità ad un mix di questi due elementi che, dalla notte dei tempi, ci hanno portato fino a qui. Da ciò ne consegue che è importante essere informati su entrambi questi fronti e se le molte ore passate sui libri durante il periodo scolastico hanno reso queste due materie antipatiche ai più, tutto è cambiato grazie a questi due canali su Youtube che hanno la missione di rendere la conoscenza una questione divertente e accattivante.

Per i genitori che prima di far dormire vogliono raccontare una fiaba ai propri figli il canale che fa per loro è Ciuf Ciuf – fiabe e storie della buonanotte dove all’interno vengono raccontate le più amate Fairy Tales tante volte rielaborate dalla Disney al cinema. Tra le webstars amate dai ragazzi tra i 10 e i 18 anni ci sono personaggi come xDrake, zFenix, Gaia Maniglio, Figh7er, l’enfant prodige Charlotte M. Questi ultimi, sono attualmente considerati i più bravi a interpretare la platea della Mobile Generation. Si riesce ad avere un mondo di informazione completa su Youtube, senza bisogno di uscire dalla rete, e Multi Channel Network come Greater Fool, sono oggi, nel 2019 una reale sfida italiana ai servizi streaming come Amazon Prime Video e Netflix. Il nostro Made in Italy sta conquistando anche il mondo online!