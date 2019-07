Weekend 27-28 luglio, cosa fare in Campania? Una selezione degli eventi più originali in programma

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 27 Visite / 27 luglio, 2019

Un weekend ricco di eventi ed appuntamenti, capaci di soddisfare davvero tutte le esigenze: dall’arte all’intrattenimento, dalla musica alla gastronomia.

Di seguito vi proponiamo alcuni eventi in programma in Campania nel weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio:

Sabato 27 luglio, Cetara: Notte delle lampare.

Durante la “Notte delle Lampare” viene rievocato il secolare rito della pesca delle alici. Il momento più significativo per il visitatore è sicuramente quello di assistere alla battuta di pesca notturna a bordo di un traghetto, ed osservare a pochi metri di distanza i pescatori mentre attirano con le lampare i branchi di alici nelle loro tradizionali “cianciole”.

Sabato 27 luglio, Calvi Resorta, Caserta: la 2^ edizione della “Festa della Pizzonta Calena”, a partire dalle ore 20,00, presso la lottizzazione San Nicola di Calvi Risorta (Ce). Sarà possibile degustare questa specialità in varie versioni (sale, mortadella, sugo, zucchero e Nutella per i più golosi!). Si potrà assistere all’esposizione di auto d’epoca, a cura dei club Fiat 500 “Vulcaniche Emozioni”, “Bicilindriche Alto Casertano” e “Rombi del Passato” che dopo aver sfilato per le strade principali del paese sosteranno nell’area adiacente alla festa. La serata sarà allietata dal gruppo folk di Calvi Risorta “I guagliun e l’ann nuov” che a suon di botti, falci e tini eseguiranno musiche e canti popolari.

Sabato 27 luglio, Villa San Nicola (Cesinali /AV): la Sagra del maiale e dei cecatielli e fagioli, una tradizione lunga decenni che si ripropone ogni anno con eccellenze culinarie del territorio. La serata sarà allietata dalla partecipazione dell’orchestra Palladino’s group.

Dal 26 al 29 luglio, Telese Terme: Telesia Art Music Fest 2019. Alcuni tra i migliori artisti della scena musicale e culturale italiana, dopo il successo delle ultime edizioni, si danno appuntamento al festival della Valle Telesina, una kermesse che vedrà quest’anno la presenza di figure di primo piano della realtà musicale contemporanea come EN?GMA, EDDA e Giovanni Truppi. Lo scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare il pubblico all’arte e alla cultura in tutte le sue forme, di dare voce e spazio a varie espressioni artistiche offrendo in questo modo un’occasione unica per la condivisione e la crescita socio-culturale del nostro territorio. Per questo il TAM Fest si articola come un percorso che coinvolge l’intera città di Telese con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare aree urbane attraverso l’arte dei graffiti, in modo da trasformare spazi pubblici in vere e proprie opere d’arte all’aperto.

Domenica 28 luglio, “Archeotreno Campania”: un treno storico con carrozze degli anni ‘30 partirà dal centro di Napoli per giungere alle antiche vestigia archeologiche e altre splendide località campane: Pompei, Ercolano, Paestum e Velia, antica polis della Magna Grecia, e ancora Salerno e Sapri.

Corsa di andata • Napoli Centrale 08.20 (partenza) • Pietrarsa – S. Giorgio a Cremano 08.41 (solo salita passeggeri) • Portici – Ercolano 08.46 • Pompei 09.06 • Salerno 09.40 • Pontecagnano 09.49 • Paestum 10.12 • Ascea 10.42 • Sapri 11.19 (arrivo) Corsa di ritorno • Sapri 16.30 (partenza) • Ascea 17.02 • Paestum 17.32 • Pontecagnano 18.00 • Salerno 18.11 • Pompei 18.37 • Portici – Ercolano 18.57 • Pietrarsa – S. Giorgio a Cremano 19.04 • Napoli Centrale 19.22 (arrivo)

Dal 26 al 30 luglio, Giovi Piegolelle, Salerno: 30esima sagra del biscotto e del prosciutto.

Domenica 28 luglio, via 8 marzo, San Marco Evangelista: “Curtiglie apiert”, un cortile privato, quello di Gennaro Affinito e Teresa Giaquinto, aperto a tutti quelli che vogliono divertirsi. Musica popolare, ballo sul tamburo e un buon bicchiere di vino fresco

Domenica 28 luglio, Villa Campolieto, Ercolano: la 30esima edizione del Festival Delle Ville Vesuviane si apre con lo spettacolo del grande Maestro Ambrogio Sparagna accompagnato dall’OPI Orchestra Popolare Italiana e Tony Esposito come ospite.

Dal 28 al 31 luglio, Pietrelcina: Jazz’Inn 2019, lo slow dating for innovation per connettere punti InItinere. Tra i vicoli di Pietrelcina e i tavoli di lavoro di Ampioraggio potrai incontrare gli attori dell’innovazione italiana sui seguenti temi: – Smartgovernment : i progetti di innovazione nella pubblica amministrazione – Openindustry : open innovation per lo sviluppo innovativo delle imprese manifatturiere – Innvocations : innnovare le vocazioni naturali del made in italy Jazz’Inn consiste in 3 giornate durante le quali Ampioraggio coordina brainstrorming, tra aziende, amministratori pubblici e mondo dell’innovazione alla ricerca di soluzioni alle call di open innovation proposte al fine di: – Cercare idee per i progetti di innovazione, condividendole con startuppers, ricercatori, innovatori e investitori. – Creare rapporti di fiducia, sfruttando l’informalità e la convivialità del format – Godersi del buon jazz sotto le stelle.

Domenica 28 luglio, Tovere: XXII edizione della sagra della A partire dalle 20.30 torna il gustoso appuntamento gastronomico nel borgo collinare di Amalfi. Come da tradizione il menù della sagra, alla cui realizzazione collabora l’intera frazione, è incentrato sulla patata, i gustosi tuberi che i contadini del posto coltivano sui caratteristici terrazzamenti, esposti alla luce del sole ed alla salsedine del mare. Un prodotto unico, che viene proposto in svariate ricette, dai primi piatti fino ai dolci. Ricette delle quali sono custodi le massaie di Tovere. Un’interessante incursione gastronomica nei sapori tipici locali, che ogni anno richiama un alto numero di appassionati della buona cucina e dei prodotti sani.

Dal 25 al 28 luglio, Castel Morrone: la sagra del panino, un’occasione per gustare i migliori panini alla piastra e ogni sera degustazione di piatti per un menù ricco e vario. Tutte le serate saranno animate dal Dj kali con liscio – balli di gruppo e latinoamericani.