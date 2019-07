Giornate del Cinema Lucano: il divo hollywoodiano Richard Gere chiude l’undicesima edizione

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 10 Visite / 29 luglio, 2019

Migliaia le persone che sabato sera hanno affollato il suggestivo parco dell’Hotel Santavenere per applaudire il divo hollywoodiano Richard Gere: il protagonista di film ‘cult’ come “Pretty Woman”, “American Gigolo” e “Ufficiale e gentiluomo”, dopo aver tenuto una master class nel tardo pomeriggio, è salito sul palco per ritirare il “Premio internazionale” e chiudere in bellezza l’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata“, organizzato dall’Associazione Cinema Mediterraneo in collaborazione con la Lucana Film Commission.

Intervistato dal critico cinematografico Claudio Masenza, Gere si è raccontato generosamente, catalizzando l’attenzione del pubblico ripercorrendo il suo ineguagliabile percorso umano e professionale.

Nel corso della serata conclusiva, aperta dalle musiche del maestro e compositore d’orchestra Stefano Mainetti eseguite da Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte, premi anche per l’attrice Elena Sofia Ricci, fresca vincitrice del “David di Donatello”, la conduttrice Milly Carlucci, che festeggia lo straordinario successo ottenuto con l’ultima edizione di “Ballando con le stelle” e la giornalista Lisa Marzoli, attualmente al timone de “La Vita in Diretta Estate”. Sul palco anche la giornalista RaiValentina Bisti, uno dei conduttori delle scorse edizioni Savino Zaba, il produttore Enzo Sisti,

Tra i momenti più emozionanti della serata lo speciale omaggio musicale in ricordo del cantautore lucano Pino Mango: uno dei premi è andato proprio alla moglie Laura Valente e alla famiglia Mango eredi di un patrimonio artistico di inestimabile valore.

Interessanti e piene di spunti le tavole rotonde “L’Economia nei Festival del cinema” che ha avuto come protagonisti Antonio Monda, direttore artistico del Festival del Cinema di Roma, Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e “Come sta il cinema italiano?” alla quale hanno partecipato Andrea Occhipinti, Nicola Giuliano, Alessandro Masi, Andrea Iervolino e Luigi Lonigro.

Nel corso di tutte le serate, che hanno visto alla conduzione Carolina Rey e Claudio Guerrini, il cast artistico non è stato da meno. Premiati sul palco il regista e sceneggiatore Premio Oscar Terry George – accompagnato dalla produttrice Michela Scolari, l’attore Kabir Bedi, il regista Paolo Genovese, Loretta Goggi, icona dello spettacolo italiano, l’allenatore ed ex calciatore Antonio Cabrini, il regista Sean Cisterna, l’attore Joe Pantoliano, il produttore Ken Cancellara, l’attore Gabriel Garko, il ‘life coach’ Roberto Cerè, l’attrice Vittoria Puccini, l’imprenditore Gianluca Mech, il produttore Marco Belardi, l’attore Nando Irene, i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, l’attore Rocco Papaleo che ha festeggiato i 10 anni di “Basilicata Coast to Coast”, il produttore Maurizio Momi e l’attrice Raffaella Camarda, attrice rivelazione dell’anno.

Ad aprire ogni serata, proiezioni di cortometraggi lucani e dibattiti culturali moderati dal direttore della Lucana Film CommissionParide Leporace, che hanno suscitato profondo interesse e vivace curiosità, così come lo “Spazio Giovani”, presentato da Janet De Nardis che ha visto protagonisti Paolo Ruffini, Caterina Shulha, Diana Del Bufalo, Jenny De Nucci e Marika Frassino.

Ricco il parterre degli ospiti che si sono alternati sotto le luci dei riflettori: l’attrice Francesca Cardinale (madrina della prima serata), la squadra di calcio della Nazionale attori (Raffaello Balzo, Francesco Cicchella, Valentino Campitelli, Angelo Costabile, Ciro Esposito, Christina Manfredini, Roberto Oliveri, Giuseppe Panebianco, Andrea Preti, Stefano Oradei, Raimondo Todaro, Gennaro Silvestro, Pio Stellaccio, Hamarz Vasfi, Edoardo Velo), l’attore Massimiliano Morra, la top influencer Katiuscia Cavaliere, il regista Gianni Quinto, l’attrice Federica Calderoni, la produttrice Tiziana Zampieri, il regista Lorenzo Giovenga, l’attore Lorenzo Lazzarini, la sceneggiatrice Valentina Signorelli, il giornalista Giuseppe Di Tommaso, il produttore Roberto Cipullo, l’attore Pino Calabrese e altri.

Per gli appassionati di cinema tante le masterclass gratuite tenute da Richard Gere, Terry George, Kabir Bedi e Stefano Mainetti che hanno dispensato preziosi consigli e confessando aneddoti finora inediti, oltre a quella dedicata al cinema verticale.

I premi legati alla kermesse sono stati realizzati dal rinomato maestro orafo Michele Affidato.

Grande soddisfazione per Antonella Caramia, organizzatrice della manifestazione e Nicola Timpone, direttore marketing di “Lucana Film Commission”, per questa manifestazione considerata a tutti gli effetti il vero evento dell’estate.