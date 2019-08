Una nuova stagione di eventi nella provincia di Monza e Brianza

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 16 Visite / 1 agosto, 2019

La provincia di Monza e Brianza si prepara a ospitare un ricco palinsesto di eventi da settembre fino a dicembre: un’occasione imperdibile per un viaggio di scoperta del territorio e delle sue attrattive naturali, culturali e gastronomiche. Si inizia con lo sport con gli appuntamenti collaterali al Moto GP di Monza in città e in vari comuni brianzoli, per poi proseguire con le mostre presso la maestosa Villa Reale senza dimenticare i prodotti tipici locali esaltati in sagre e mostre mercato.

Sul sito web in-lombardia.it, il portale di Explora, la DMO della Regione Lombardia e delle camere di commercio lombarde, è possibile approfondire gli eventi di Monza e della Brianza da mettere in agenda, tra cui:

SPORT

5 settembre, Confartigianato Motori (Monza)

Il cocktail party targato Confartigianato Motori con i protagonisti del Motorsport. Conducono Carlo Vanzini (SKY), Roberto Poletti (RAI), Roberta Cassina (Confartigianato). Evento su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

5-8 settembre, Fuori GP (Monza)

Quattro giorni di eventi e spettacoli per l’evento motoristico più atteso dell’anno. Il Villaggio Ferrari è una delle attrazioni principali, con esposizioni e performance direttamente dalla pista.

5 settembre – 24 novembre, Red Cars di David Cronenberg (Lissone)

Presso il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone sarà inaugurata la mostra Red Cars dedicata al mondo dei motori e che ripercorre in 200 immagini le tavole del libro d’artista realizzato dal celebre regista canadese David Cronenberg nel 2005 tra cui rare fotografie dall’archivio Ferrari, immagini d’epoca e altro ancora.

6-8 settembre, GP 2019 (Biassono)

Nel centro storico di Biassono, una tre giorni di eventi dedicati al Gran Premio con esposizioni di auto e moto storiche, spettacoli di stunt riding, concerti e tante altre iniziative speciali per adulti e bambini.

6-8 settembre, Fuori GP (Vedano al Lambro)

Nel cuore di Vedano al Lambro, quattro giorni di divertimento ad altissima velocità con mostre, concorsi, concerti, parate di auto storiche e sportive, cena di gala e molto altro ancora.

GASTRONOMIA

6-9 settembre, Aspettando la Sagra della Patata di Oreno (Oreno)

Ogni due anni una grande festa dedicata alla Biancona, la patata bianca di Oreno di Vimercate. Cucina casalinga, stand enogastronomici e animazione per grandi e piccini. Tra un anno e l’altro, si tiene l’evento “Aspettando la Sagra della Patata di Oreno”.

26-29 settembre e 3-6 ottobre, Sagra della Patata (Lazzate)

Attraverso stand gastronomici, mostre, ristorazione e spettacoli, l’iniziativa propone la riscoperta della cultura del territorio e del tubero, ancora oggi coltivato in paese, che nel tardo Settecento Alessandro Volta, dall’orto della sua casa di Lazzate, diffuse nel resto della Lombardia.

18-20 ottobre, Mercato Europeo di Cesano Maderno (Cesano Maderno)

Un giro del mondo all’insegna dei sapori, dei colori e delle tradizioni: sono i Mercati Europei di FIVA Confcommercio nelle principali piazze italiane. Un viaggio lungo 3 giorni tra espositori provenienti da tutta Europa e non solo: dal Brasile al Messico, passando per l’India, sono 30 i Paesi rappresentati.

ARTE, CULTURA E ARTIGIANATO

Fino al 29 settembre, Toulouse Lautrec La Ville Lumière (Reggia di Monza)

Le prestigiose sale della Villa Reale di Monza ospitano 150 opere provenienti dall’Herakleidon Museum di Atene per celebrare il percorso artistico di uno dei maggiori esponenti della Belle Époque.

Fino al 13 ottobre, Dal Marmo al Missile (Reggia di Monza)

L’Orangerie di Villa Reale e i Musei Civici di Monza accolgono un itinerario di oltre 70 opere, che ripercorre una storia di tradizione e innovazione, di progresso e bellezza, di creatività e sviluppo radicata a Monza e nel suo territorio.

9 settembre – 12 gennaio 2020 Dal Museo di Capodimonte alla Reggia di Monza (Reggia di Monza)

Da settembre 2019 gli Appartamenti Reali ospiteranno l’opera polimaterica intitolata “La Villa Reale di Monza” (1899) dell’artista Clelia Grafigna, recentemente restaurata e in prestito dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

14 -29 settembre e 5-6 ottobre, Ville aperte (Brianza)

Ville Aperte in Brianza si propone di valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico, artistico e identitario del territorio. Finalità dell’iniziativa è far scoprire e conoscere beni culturali non sempre accessibili, attraverso forme innovative e creative d’intrattenimento dei visitatori.

21- 22 settembre, Notte medievale di Vimercate (Vimercate)

Ogni anno, nel cuore di Vimercate si alternano sfilate storiche, bande musicali, falconieri e sbandieratori, artisti di strada, danze e spettacoli di animazione a tema. In Piazza Castellana giochi antichi e tradizionali intrattengono i partecipanti fino a tarda notte.

22 -29 settembre, Sui passi della Monaca di Monza

Due domeniche, ciascuna con un triplo appuntamento (h 11:00 – 15:00 – 17:30), in cui la città di Monza torna a celebrare questo straordinario personaggio attraverso uno spettacolo itinerante per le vie della città.

24 settembre – 1 ottobre, Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli (Seregno)

La competizione, da 60 anni vetrina delle eccellenze, è organizzata dalla Città di Seregno con il Conservatorio Verdi di Milano e Casa Ricordi. Dal 13 settembre all’1 ottobre si aggiunge un calendario di appuntamenti multidisciplinari collegati alla figura del maestro Ettore Pozzoli.

27 settembre 2019 – marzo 2020, Going To…Contemporary Art (Reggia di Monza)

Un progetto di cultura visiva contemporanea che utilizza le Argenterie Reali della Villa Reale di Monza come nuovo contenitore e polo artistico. In calendario tre mostre di disegno, pittura e scultura, eventi culturali, progetti didattici, talks e lectio magistralis sull’arte contemporanea.

28 settembre -6 ottobre, Expo Brianza

Expo Brianza è la fiera intercomunale dell’artigianato e del commercio, la più grande e longeva del territorio brianzolo. Tutti i giorni spettacoli e intrattenimento per il pubblico in un’area espositiva di 6.000m2.

4 -29 ottobre, Leonardo in Villa (Desio)

Nella suggestiva cornice di Villa Cusani Traversi Tittoni a Desio, un’esposizione dedicata al Genio celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con riproduzioni delle sue opere e un calendario di eventi collaterali: spettacoli teatrali, concerti e performance.

6- 13 ottobre, Monza Music Week (Monza)

La rassegna musicale che apre con “Mille chitarre in piazza” e prosegue con tante iniziative per il pubblico di tutte le età. Dalla maratona pianistica presso i Musei Civici di Monza alle letture a tema per bambini e famiglie, dagli Street Pianos ai concerti per ensemble in luoghi tradizionali.

26 ottobre -12 gennaio 2020, Biennale Giovani Monza

La manifestazione porta avanti lo spirito della Mostra Nazionale di Pittura Premio Città di Monza, nata negli anni ’50. La nuova denominazione Biennale Giovani Monza esprime la volontà di rivolgere l’attenzione ai giovani talenti del panorama artistico italiano, per indagare le espressioni più attuali della creatività.

30 novembre – 6 gennaio 2020, Christmas Monza

Un calendario ricco di eventi per festeggiare il Natale a Monza: spettacoli teatrali e di clownerie, giochi di luci, concerti, laboratori creativi e tante attività per famiglie. Il centro della città sarà animato dalla tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio e dalla magia del Christmas Village.

La promozione del palinsesto di eventi rientra nell’ambito del progetto di valorizzazione turistica di Monza e Brianza promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per il quale Explora curerà anche una campagna di comunicazione brandizzata Visit Monza e Brianza e in Lombardia. A partire da settembre, le iniziative di Monza e Brianza saranno valorizzate mediante un’attività di pianificazione media che prevede l’allestimento di 3.500 pendoli su 60 treni di Trenord che circolano quotidianamente sulle tratte principali dell’intera rete ferroviaria Lombarda, campagne su testate e canali digital.