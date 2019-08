Estate 2019: i costumi da indossare per essere alla moda

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 10 Visite / 8 agosto, 2019

L’estate 2019, in materia di moda mare, propone un’interessante alternanza tra costumi sgambatissimi e molto sexy e un nostalgico e romantico ritorno al passato con il rispolvero linee che hanno segnato le estati degli anni ’50. Tagli asimmetrici, modelli glitterati e voluminosi grazie a rouche e volant, fantasie floreali e coloratissime, gli immancabili e sempre più sensuali pezzi interi: queste e molte altre le tendenze dell’estate 2019.

La moda mare 2019 ruota attorno ad una ventata di costumi da bagno dal sapore retrò: in tonalità vintage, a righe maxi e nelle classiche linee minimali ma rivisitate in chiave moderna tornano gli anni ’50, dove culotte e slip a vita altissima (spesso stretta da una cintura) sfiorano l’ombelico, spesso anche nascondendolo. L’alternativa è racchiusa nei modelli a “V”, esageratamente sgambati e ispirati alla moda americana che ha vissuto il suo massimo lustro durante gli anni ’80 e ’90 grazie all’indimenticabile successo del telefilm “Baywatch”. I colori più gettonati, oltre alle tonalità fluorescenti e l’intramontabile animalier, anche effetti scintillanti e brillanti in tonalità dorate.

Tra le nuance di tendenza in fatto di costumi da bagno estate 2019 non possiamo non citare il grande ritorno del nero, ma c’è anche spazio per il colore del 2019, il Living Coral.

Tinta unica o fantasia, il costume da bagno estate 2019 intero si veste di nuovi colori e nuove forme. Non mancano modelli coloratissimi con stampe astratte, geometriche, floreali e foliage. Spalline sottilissime, sgambati e con le tipiche tonalità che seguono la tendenza degli anni ’50, costumi sgambati ma con tocchi femminili. Chi preferisce linee classiche ed eleganti amerà i modelli con strass e paillettes applicate in vita, che conferiscono ai costumi interi un tocco sparkling, per splendere anche sotto l’ombrellone.

Sulla scia delle tendenze moda spiccano i bikini sgambati e a vita alta, in perfetto stile vintage, mentre sul bikini, il volant sarà un must-have e il dettaglio principale, per un tocco giocoso e divertente.

Ecco quali sono i modelli più in voga dell’estate 2019:

Bikini living coral, il colore dell’estate 2019 : gettonatissimo per la capacità di mettere in risalto l’abbronzatura, il living coral, altro non è che il “corallo vivo”, un colore presente in natura e che quest’anno ha dettato legge influenzando la moda, l’arte e il design, conquistando un ruolo di rilievo anche nelle proposte make-up targato 2019.



Pezzo intero stile "Baywatch" : il costume che ha fatto sognare intere generazioni negli anni '80 e '90, sgambatissimo, rosso e succinto, ritorna in voga anche in versioni più romantiche con fiocchetti sulle spalle, senza rinunciare alla schiena scollatissima.



Costumi con volant e scollo a "V": sensuali e accattivanti, seppure non amatissimi da chi odia i segni dell'abbronzatura, sono tra i modelli più in voga dell'estate in corso.



Black&white : un accostamento di colori classici, proposto sia sui bikini che sui pezzi interi.



Total white : un classico, soprattutto per quanto riguarda i bikini, che non passa mai di moda.



Stile anni '90 : un costume che nelle linee ricorda molto un baby doll, con reggiseno a fascia e mutandina a vita alta, spesso proposto in colori pastello per conferire un tocco di ulteriore bon ton.



Minimal: bikini dalle linee essenziali per le donne che detestano i segni dell'abbronzatura, fascia e mutandina con fiocchetti impercettibili o triangolo con fiocchetti sulle spalle, compongono l'outfit da spiaggia essenziale di chi vuole godersi a più non posso la tintarella.



Animalier e loghi : pezzo intero, bikini, natural, nella più moderna versione black&white o colorato, anche quest'estate è la tinta che trionferà sulle spiagge, unitamente alle proposte delle più o meno celebri griffe che propongono loghi in bella mostra sul lato B o il decolletè.



Bikini scintillanti: grazie all'utilizzo di tessuti ad hoc, quest'anno spopolano i bikini che creano un insolito effetto brillante e scintillante, soprattutto nelle tonalità del bronzo, dell'argento e dell'oro.



Celebrity style : nell'era di Instagram e dei social network, a dettare legge in fatto di moda e tendenze sono soprattutto le influencer e le celebrità che quest'anno esibiscono costumi in tonalità fluo e neon, oltre agli intramontabili pois.



Costumi ecosostenibili : a supporto della campagna di sensibilizzazione che ha avvolto il pianeta, tante le proposte di costumi realizzati in Econyl, filo di Nylon 100% rigenerato da materiali di scarto come le reti da pesca raccolte nei mari di tutto il mondo, per non rinunciare allo stile, ma neanche alla mission "salviamo il pianeta".



: a supporto della campagna di sensibilizzazione che ha avvolto il pianeta, tante le proposte di costumi realizzati in Econyl, filo di Nylon 100% rigenerato da materiali di scarto come le reti da pesca raccolte nei mari di tutto il mondo, per non rinunciare allo stile, ma neanche alla mission “salviamo il pianeta”. Nodi e cinture: ornamenti e accessori che fanno tendenza in qualsiasi occasione, proposti sia sui bikini che sui pezzi interi.