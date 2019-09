Allo stadio militare Albricci di Napoli, grande successo per l’evento “Corri per abbattere le disabilità”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 9 settembre, 2019

Si è svolta ieri, domenica 8 settembre, la V edizione della gara podistica “Corri per abbattere le disabilità”, presso lo stadio militare Albricci di Napoli, che per l’occasione è stato allestito con stand promozionali ed un buffet per festeggiare i partecipanti alla competizione. Ai nastri di partenza, circa 700 atleti da 76 società sportive differenti, provenienti dalla regione Campania, dal Lazio, dalla Puglia e dalla Toscana.

E’ stata una domenica di grande sport e forti emozioni, di altissimo livello tecnico ed organizzativo, ma anche un momento di inclusione sociale, di condivisione e di confronto.

Un appuntamento davvero aperto a tutti, senza alcuna distinzione, come dimostra il fatto che alla gara hanno partecipato anche diversi atleti disabili i quali, in carrozzina da corsa, sono partiti per gareggiare alla pari con gli altri atleti in campo.

Un percorso – rigorosamente senza barriere – snodatosi per dieci chilometri tra le strade di Poggioreale, Vicaria, Vasto, Foria, per poi fare ritorno nuovamente alla stadio militare Albricci.

La competizione, cresciuta negli anni in maniera esponenziale, è stata come di consueto organizzata, promossa e fortemente voluta da Alfonso Iavarone, presidente dell’Associazione Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile.

“Sono veramente soddisfatto per la riuscita dell’evento – ha dichiarato il pres. Iavarone – soprattutto per la speciale valenza che ha avuto in termini di inclusione e partecipazione ai limiti imposti per gli atleti diversamente abili. Ringrazio i miei collaboratori, la mia famiglia e tutto lo staff, nonché il Comune di Napoli, ente patrocinante unitamente alla IV municipalità, Osservatorio Permanente Centro Storico Napoli – Sito Unesco, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Città Metropolitana di Napoli”.

A tagliare per primo il traguardo per la categoria maschile, Aich Youssef, della società ASD Mondragone in Corsa, che ha chiuso con un tempo totale di 30′, 20”.

Secondo classificato, Iannone Gilio della società ASD Carmax Camaldolese, seguito da Akhal Hicham della società ASD Pod. Il Laghetto, salito sul terzo gradino del podio.

Nella categoria femminile, la prima a tagliare il traguardo è stata Janat Hanane della ASD Pod. Il Laghetto, mettendo a referto il tempo di 36′,59″.

Secondo posto per Annamaria Capasso della ASD Amatori Vesuvio, terzo piazzamento per Graziella Esposito della ASD Marath Club Is. d’ischia.

Ad accompagnare e raccontare la manifestazione per tutta la sua durata, Gabriele Blair, voce ufficiale dell’Esercito Italiano, impeccabile come sempre, affiancato per i commenti tecnici dal noto speaker Carlo Cantales.

E, a proposito di voci, va sottolineata quella splendida di Lino Flagiello che, nel post gara, ha conquistato sin da subito il pubblico intervenuto all’evento. Con lui, Aminta Cozzolino, reduce del titolo Miss Free Style, Simone Ferrante, Mister Free Style e Filomena Flora Marciano, finalista del concorso “Miss Italia”, dell’Agenzia Free Style di Pietro Bellaiuto, che hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Colonnello Biagio Ferraro, in rappresentanza del Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, Enrico Parlati campione di Judo delle Fiamme Oro, gli organizzatori Alfonso e Guglielmo Iavarone.

In chiusura, sono state consegnate diverse targhe per la fattiva collaborazione alla realizzazione dell’evento.

Particolare e molto toccante, il momento in cui è stata consegnata la targa in memoria del caro collega, amico e videomaker Giovanni Battiloro, scomparso lo scorso 14 agosto 2018, vittima del crollo del ponte Morandi a Genova, che ha lasciato un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano. A ritirare il riconoscimento, il dott. Pasquale Turco, editore dell’emittente televisiva Caprievent che ha ripreso e trasmesso in diretta l’intera manifestazione, diffondendola in contemporanea in diretta Facebook.

Premiazioni Divisione HB

1° ) Lieti Marco – Podistica Solidarietà

2°) Fiscina Michele – Libero

3°) Marigliano Michele – Libero

Di seguito i primi classificati per ogni categoria:

Premiazioni ASC – Divisione 10 KM

Cat. SM Balzano Francesco – ASD Erco Sport

Cat. SM35 Di Mare Castrese Davide – ASD New Atletica Afragola

Cat. SM40 Vaiano Michele – ASD Erco Sport

Cat. SM45 Improta Carlo – ASD New Atletica Afragola

Cat. SM50 Iliucci Luca – ASD Rundagi

Cat. SM55 Bhune Maurizio – ASD Erco Sport

Cat. SM60 Colantuono Raffaele – ASD Erco Sport

Cat. SM65 Ambrosio Vincenzo – ASD Erco Sport

Cat. SF Reccia Giorgia Ilaria – ASD Rundagi

Cat. SF35 Fiorentino Giustina – ASD Rundagi

Cat. SF45 Gesuele Anna – ASD New Atletica Afragola

Cat. SF50 Silvestro Rosa – ASD New Atletica Afragola

Cat. SF55 Cristiano Nunzia – ASD New Atletica Afragola

Premiazioni Divisione 10 KM

Cat. SM50 Paudice Armando – Podistica Bosco di Capodimonte

Cat. SM55 Negroni Antonio – ASD Napolirun

Cat. SM60 Gallifuoco Gennaro – ASD Amatori Vesuvio

Cat. SM65 Razzano Vincenzo – ASD Amatori Vesuvio

Cat. SM70 Diana Francesco – ASD Amatori Vesuvio

Cat. SM75 Di Lauro Vincenzo – ASD Stufe di Nerone

Cat. SF50 Frascadore Maria – Dromos

Cat. SF55 Capone Nicoletta – ASD Amatori Marathon Frattese