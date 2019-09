Domenica 15 settembre, Città della Scienza festeggia la riapertura con la “Festa della scienza”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 18 Visite / 13 settembre, 2019

Domenica 15 settembre Città della Scienza riapre le porte con la Festa della scienza, un evento speciale dedicato a tutti quegli adulti e bambini che non smettono di voler imparare e scoprire!

Dalle 10 alle 14, con ingresso gratuito fino a 12 anni, c’è in programma il “best of”: visite guidate alle mostre Corporea, Paleomare, Insetti&co e Mare, insieme a tanti laboratori e attività. In occasione della riapertura della nuova mostra BIKE_IT – esposizione interattiva inaugurata a fine giugno e interamente dedicata alla storia e al futuro delle due ruote – sarà possibile partecipare alle visite guidate e prendere parte al Focus ‘Pedalando in strada’, un’ attività per unire la passione per la biciletta al rispetto delle regole della strada.

Le attività a due ruote continuano con una divertente pedalata dove la fatica sarà ricompensata con gustosi frullati di frutta bio di ‘Freeskò’ ottenuti attraverso il movimento dei pedali; sempre a tema biciclette sarà possibile sperimentare i vantaggi e le diverse possibilità offerte dalle bici elettriche di NapoliElettrica e osservare un nuovissimo prototipo di balance bike, ideato da Kromlaboro che andrà ad arricchire la mostra Bike_it; infine nell’ampio giardino e negli spazi esterni ci si potrà cimentare con le divertenti altalene artigianali nel parco sospeso appositamente realizzato da L’AltraLena, dove i più piccoli potranno partecipare alla costruzione di divertenti bolas di carta, mentre ritorneranno anche gli amatissimi NintendoLabo, per trasformare fogli di cartone in divertenti Toy-con.

In occasione dell’anniversario dell’allunaggio l’Unione Astrofili napoletana presenterà nel Planetario l’affascinante live show “Quattro passi sulla luna”, sempre nel Planetario saranno proiettati gli spettacoli in 3d e 2d Dalla Terra all’Universo, Robot explorers e Vita e Morte di una Stella. Con Photos booth. Nell’apposito corner realizzato con i gessetti colorati della linea Giotto, sarà possibile scattarsi una foto da condividere sui social con #openingcds!

La mattinata si concluderà con l’avvincente spettacolo in sala Newton del divulgatore, attore e youtuber Adrian Fartade, ospite speciale della giornata.