Napoli Pizza Village: martedì 16 settembre Errico Porzio dona l’incasso del suo stand agli “Angeli di Strada”

Dopo il grande successo riscosso dalla serata di lunedì 16 settembre, dove lo stand 21 del “Napoli Pizza Village” che ospita il pizzaiolo Errico Porzio si è trasformato in un vero e proprio treno della solidarietà, una nuova serata a sfondo benefico è in programma proprio stasera, martedì 17 settembre, ancora una volta nell’ambito della kermesse dedicata alla pizza più partecipata al mondo.

“Il pizzaiolo social” Errico Porzio ha infatti devoluto l’incasso portato a casa dal suo stand durante la giornata di lunedì 16 settembre alla causa della piccola Sabrina, una bambina affetta da malattia rara che ha bisogno di sottoporsi a costosi cicli di terapie in Slovacchia. Il pizzaiolo di Soccavo, da sempre propenso ad aiutare i bisognosi e le persone in difficoltà, ha risposto con un lodevole slancio di generosità all’appello dei familiari della piccola Sabrina e archiviato il successo della serata appena trascorsa, si appresta ad abbracciare una nuova mission, quella degli “Angeli di Strada Villanova”, un’associazione che da diversi anni ogni lunedì distribuisce pasti e beni di prima necessità ai senza fissa dimora napoletani.

“Questo è il terzo anno consecutivo che si rinnova il sodalizio caritatevole, tra Errico Porzio e le sue pizzerie ed Angeli di strada Villanova. – spiega Marcello Ciucci, presidente dell’associazione “Angeli di strada Villanova –

La profonda amicizia ed il reciproco obiettivo comune, tra me ed Errico, creano da anni sempre diverse opportunità per aiutare i fratelli e le sorelle meno fortunati.”

Così, anche stasera, martedì 17 settembre, l’incasso dello stand 21 del Napoli Pizza Village, sarà interamente devoluto alla mission degli Angeli di strada Villanova.

Negli anni precedenti, grazie alle donazioni di Errico Porzio, l’associazione Angeli di Strada Villanova ha potuto comprare e distribuire scarpe ed intimo a chi vive per strada. Anche questa donazione verrà destinata all’acquisto di scarpe con la para, vista vicinanza di autunno ed inverno.

“Per questo vi aspettiamo in tanti – aggiunge Marcello Ciucci – per aiutarci a raggiungere un traguardo importante che potrà consentirci di aiutare tante persone che vivono in condizioni di estremo disagio. L’inverno è alle porte e i senzatetto di Napoli hanno bisogno di noi. Per supportare la nostra causa e fare una buona azione, non dovete fare altro che venire a gustare un’ottima pizza presso lo stand numero 21 del “Napoli Pizza Village”. Invece, chi desidera conoscere da vicino e in maniera più approfondita la nostra attività, può visitare la nostra pagina facebook “Angeli di strada Villanova”. Colgo l’occasione per ricordare che abbiamo sempre bisogno di volontari.”