La “Settembrata Anacaprese 2019” saluta l’estate con Biagio Izzo

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 17 settembre, 2019

Straordinaria partecipazione di turisti e residenti per la “Settembrata Anacaprese 2019”, che il Comune di Anacapri promuove dal 29 agosto con percorsi enogastronomici, visite guidate presso i siti di rilevanza storica e culturale dell’isola, convegni, mostre fotografiche e di pittura, esposizione di costumi d’epoca e attività ludiche, offrendo al territorio i concerti di Sal Da Vinci, dei Kaos, Nightout, Utopia, Break Free, oltre a spettacoli come il musical “I ragazzi di Nisida” e l’animazione di “Spaccapaese”, lo show di Paolo Caiazzo, e infine quello di Biagio Izzo, che saluterà l’estate e chiuderà la manifestazione domenica 29 settembre 2019 alle ore 21:30 in Piazza San Nicola ad Anacapri, ovvero Capri di sopra, come l’avevano soprannominata i greci.

La “Settembrata Anacaprese 2019 – Tra Gusto, Tradizione e Arte” è nata nel lontano 1923, quando un gruppo di artisti, che sceglieva Anacapri come luogo di riposante villeggiatura, volle tributare alllo splendido borgo un omaggio a testimonianza di un amore semplice e riconoscente per l’antica e cortese ospitalità. Oggi è un’importante manifestazione, un appuntamento annuale con le tradizioni popolari, folkloristiche ed enogastronomiche di Anacapri, dove le sue antiche tradizioni rivivono negli angoli più suggestivi del territorio.

L’edizione di quest’anno è stata cofinanziata dalla Regione Campania, “POC Campania 2014-2020 per la rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”, un progetto culturale che è stato riconosciuto di rilevanza nazionale e internazionale perchè la manifestazione assume un ruolo fondamentale sul territorio, inserendosi nei grandi eventi della regione Campania, nata con l’intento di motivare i turisti a prolungare il loro soggiorno sull’isola nel mese di settembre e invogliare i tanti a raggiungere l’isola per le molteplici iniziative culturali e artistiche previste, e quindi per la presenza di personalità e artisti sia del territorio che di fama nazionale.