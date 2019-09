Venerdì 27 settembre, sul Sagrato del Duomo di Napoli: “Premio San Gennaro Day 2019”

Passato il santo, passata la festa? Giammai, almeno non a Napoli quando si tratta del santo più amato della città che si continua a festeggiare con una festa in grande stile organizzata proprio sotto casa sua. Infatti venerdì 27 settembre alle ore 21 sul Sagrato del Duomo di Napoli, ritorna il “Premio San Gennaro Day”, la kermesse autunnale della città che onora il Prodigio del Santo Patrono napoletano riconoscendo, tra i nomi dell’imprenditoria, della musica, della cultura e della meridionalità, le eccellenze che si sono contraddistinte in un piccolo, grande miracolo terreno. Una vera e propria festa laica accanto alle celebrazioni religiose in onore del Santo patrono che vuole riportare in auge i fasti della storica festa.