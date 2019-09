Calcio, Napoli femminile: domenica 29 settembre, al via la Coppa Italia

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 29 settembre, 2019

Inizia domenica 29 settembre la Coppa Italia di calcio femminile. Il Napoli Femminile sarà impegnato nel primo turno, alle ore 15, sul campo di Casamarciano contro la Lazio del presidente Claudio Lotito, prima gara del girone da tre che comprende anche la Roma Calcio Femminile. Sfida affascinante contro una rivale storica che è anche una delle principali pretendenti alla promozione in serie A. A disposizione del tecnico, Peppe Marino, non ci sarà il capitano Emanuela Schioppo, reduce da un problema muscolare, che non sarà rischiata.

“Abbiamo voglia di misurarci contro una delle formazioni accreditate per la vittoria del campionato di serie B – spiega Marino -. Dobbiamo fare del nostro meglio e verificare la condizione del gruppo. Potremo misurare il nostro potenziale contro un avversario di livello, sono fiducioso e so che le ragazze daranno il massimo, anche per togliere l’amarezza che ci ha lasciato il pareggio al novantesimo contro il San Marino domenica scorsa”.

Napoli Femminile-Lazio, valida per il primo turno del girone C della Coppa Italia nazionale, si giocherà domani, domenica 29 settembre, alle ore 15 al campo San Clemente di Casamarciano.