Dal 22 novembre al 30 dicembre a Milano il più grande villaggio di Babbo Natale mai realizzato in Italia

2 ottobre, 2019

Dal 22 novembre al 30 dicembre il Sogno del Natale diventa realtà.

Quest’anno, per la prima volta a Milano (Ippodromo di San Siro), verrà realizzato un parco unico in Italia, un luogo incantato in cui le fiabe prenderanno vita.

Si tratta del Villaggio di Babbo Natale, un vero e proprio “piccolo mondo” che per qualità, accuratezza dei particolari e originalità delle animazioni si propone a tutti gli effetti come l’alternativa italiana a Rovaniemi, la cittadina lappone dove, secondo la leggenda, si trova la casa di Babbo Natale.

Varcando i cancelli di questo Villaggio Incantato, entrerete in una realtà parallela: scherzerete con elfi giocherelloni, scoprirete i segreti della fabbrica dei giocattoli, vi recherete all’ufficio postale per scriverete la vostra letterina dei desideri e, finalmente, incontrerete Babbo Natale.

Magici attori e acrobati professionisti, nelle vesti di elfi e puppets giganti, vi accoglieranno nei padiglioni e nelle aree esterne, coinvolgendovi in sketch divertenti e raccontandovi aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo mondo fatato.

Vivrete da protagonisti un viaggio animato in quella poesia natalizia che tutti – i bambini, ma forse ancor di più i grandi – conservano nel cuore e nei ricordi.