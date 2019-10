Sabato 5 e domenica 6 ottobre a “Città della Scienza” Questione di equilibrio: laboratori, approfondimenti e dimostrazioni scientifiche

Partenza dall’ingresso del Planetario

Dagli 11 anni in su

LE AREE ESPOSITIVE

NOVITA’ Visite guidate alla Mostra BIKE_IT

Unica tappa italiana della mostra internazionale interamente dedicata al mondo della bicicletta. L’ebrezza di trovarsi in equilibrio su due ruote, per un viaggio alla scoperta di un mezzo di trasporto tanto antico quanto estremamente attuale. Uno strumento che riesce a conciliare ambiente e società.

Perché la vita è più sana e bella, se in sella ad una bicicletta!

Alle ore 9.45, 10.45, 11.45, 13.45, 14.45,15.45

Durata 45’

Per tutti

Partenza dall’ingresso Mostra BIKE_IT

In equilibrio su due ruote!

Alzi la mano a chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di cascare dalla bicicletta. Riuscire a mantenersi in sella alle due ruote e a pedalare per qualche metro richiede una grande capacità, che con un po’ di allenamento e di buona volontà, tolta l’iniziale insicurezza, assicura grandi gioie e divertimento. Esploriamo insieme la fisica che consente l’equilibrio dinamico di una bicicletta.

Approfondimento durante la visita guidata alla mostra BIKE IT

NOVITA’ Focus Mostra BIKE_IT – Pedalando in Strada!

Da solo o in compagnia, con pedali o senza, viaggia a due o più ruote lungo il percorso, unendo il divertimento alle regole della strada.

Provaci e vedrai che ci riuscirai!

Esterno Mostra BIKE IT

Dalle ore 10 alle ore 15

Per tutti

Visite guidate alla Mostra Paleomare di MAG

Una passeggiata nel tempo, un’ immersione nel mare in cui non abbiamo mai nuotato.

Un raccordo evolutivo tra il mare attuale e il mare del Paleozoico, un’ esaltazione della materia, della forma e del colore del passato messi in relazione con il presente;

una celebrazione dell’eccezionalità della fossilizzazione come fotografia del tempo, come traccia indissolubile dell’evoluzione.

Alle ore 12.15, 13.15, 14.15, 15.15

Durata 45’

Partenza dall’ingresso Mostra Mare

Per tutti

Visite guidate alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano

5000mq, tre piani e oltre 100 exhibit interattivi per raccontare in maniera divertente tutti i segreti del corpo umano!

Alle ore 9.15,10.15,11.15, 12.15, 14.15, 15.15

Durata 45’

Per tutti

Partenza dall’ingresso Mostra Corporea

Il senso dell’equilibrio

Nascosto nell’orecchio interno, si cela il Vestibolo, un organo poco conosciuto, con grandi responsabilità: farti mantenere l’equilibrio e la posizione eretta. Sperimentando gli exhibits di Corporea, potrai mettere alla prova il tuo apparato vestibolare!

Approfondimento durante la visita guidata alla mostra Corporea

Visite guidate alla Mostra Insetti&CO

Non perdere la visita guidata a “Insetti&CO”, lo spazio espositivo per i più piccoli dedicato allo spettacolare mondo degli insetti e non solo…

Alle ore 9.45, 10.45, 12.45, 14.15, 15.15, 16.15

Durata 45’

Partenza dall’ingresso Mostra Mare

Per tutti

Visite guidate alla Mostra Il Mare – Ecosistemi marini

Visita la Mostra dedicata al Mare completamente rinnovata! Scopri quali nuovi pesci, molluschi e crostacei abitano le nostre vasche. Durante la visita, avrai la possibilità di accarezzare alcuni organismi marini vivi nella nostra Touch pool. Che emozione!

Alle ore 10.30, 11.15, 12.15, 13.15

Durata 45’

Partenza dall’ingresso Mostra Mare

Per tutti

LE ATTIVITA’

Questione di Equilibrio!

Una serie di divertenti esperimenti per mettere alla prova il tuo equilibrio e quello degli oggetti intorno a te. Ne vedrai delle belle!

Alle ore 13.30, 15.30

Durata 30’

Lab 1- piano terra Corporea

Per tutti

Costruzioni INStabili

Divertiti a costruire delle traballanti strutture e scopri se reggeranno o meno contro la forza di gravità! Dove e quando è necessario inserire dei punti di rinforzo?

Alle ore 10.30, 11.30 , 13.30

Durata 30’

Piano terra Corporea

Per bambini dai 7 anni in su

Massimo 10 bambini per turno

Prenotazioni e partenza all’ingresso Mostra Corporea

Ponte a-porter!

Costruisci il ponte autoportante di Leonardo! Coltiva il tuo acume e scopri di più sulle modalità di costruzione e sulle tipologie di ponti esistenti oggi. Piccoli ingegneri crescono!

Alle ore 12.30, 16.30

Durata 30’

Piano terra Corporea

Prenotazioni e partenza dall’ingresso Mostra Corporea (massimo 15 bambini per turno)

Per bambini dai 8 anni in su

Inventa i tuoi animali marini

Inventa coloratissimi pesci e poi, come per magia, potrai farli comparire e nuotare in un grande acquario virtuale.

Alle ore 9.45, 11.30, 12.30, 16.30

Durata 30’

Prenotazioni all’ingresso Mostra Corporea e partenza dall’Ingresso Mostra Mare (massimo 25 bambini per turno)

Per bambini dai 6 ai 12 anni