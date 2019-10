Psoriasi, a Napoli 30mila casi: il 29 ottobre, alla Federico II ambulatori aperti per visite gratuite alla pelle.

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 12 Visite / 23 ottobre, 2019

Nuove scoperte scientifiche e nuove terapie, Napoli si riscopre per due

giorni capitale della dermatologia con un veneto senza presenti. Venerdì

25 e sabato 26 oltre 100 tra i maggiori esperti a livello internazionale

si troveranno al Centro Congressi della Stazione Marittima per presentare

i progressi della medicina in fatto di psoriasi (che solo a Napoli

colpisce circa 30mila persone) dermatite atopica e idrosadenite.

Innovativi in questo senso sono i farmaci biologici e le nuove tecnologie

per la creazione di reti digitalizzate finalizzate alla più efficace

gestione dei bisogni di cura del paziente.

«Da qui la nuova e imprescindibile consapevolezza del ruolo del dermatologo che – come spiega

Gabriella Fabbrocini, direttore della Scuola di specializzazione in

Dermatovenereologia della Federico II e responsabile scientifica del

congresso – è l’osservatore privilegiato di un organo visibile, la cute, i

cui disordini sono spesso la sentinella di patologie più vaste e

complesse, che precedono spesso di decenni». Il 29 ottobre (dalle 10 alle

14) gli ambulatori della Dermatologia federiciana saranno aperti

gratuitamente al pubblico nell’ambito della Giornata nazionale della

psoriasi promossa dall’associazione degli ammalati psoriasici (Edificio

10, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, via Sergio Pansini n.5

– Piano 2) .