10 novembre “Cantine Aperte a San Martino” alla Tenuta Cavalier Pepe, l’evento continua domenica 17 e 24 per “Novembre in Cantina”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 14 Visite / 5 novembre, 2019

Domenica 10 novembre torna Cantine Aperte a San Martino, appuntamento ideato dal Movimento Turismo del Vino, occasione alla Tenuta Cavalier Pepe per degustare i Vini rossi di lungo affinamento in Jeroboham e Magnum a confronto con la bottiglia classica da 0.75 lt. Stesso Itinerario che si ripeterà i giorni domenica 17 e 24 novembre con l’appuntamento “Novembre in Cantina”. Un programma intenso di visite e degustazioni alla Tenuta Cavalier Pepe, che dall’arrivo alle 10.30 con ritrovo dei partecipanti in cantina: accoglienza con caffè e torte. Prosegue alle 11.00 con partenza per i vigneti, dove si terrà la spiegazione di tutte le fasi del ciclo della vite con la produttrice Milena Pepe e/o il personale tecnico dell’azienda. Poi c’è visita in cantina con spiegazione del processo di vinificazione e visita nella Barricaia sorseggiando un aperitivo a base di “Cerri Merry Dry”. Alle 11.45 è prevista la Degustazione guidata a cura dell’Ais Campania dei vini rossi in “Grandi Volumi”: Magnum e Jeroboham co i vini Terra del Varo – Irpinia Aglianico DOC 2015, Santo Stefano – Irpinia Campi Taurasini DOC 2014, Opera Mia – Taurasi DOCG 2013 e La Loggia del Cavaliere – Taurasi Riserva DOCG 2012. In abbinamento tagliere a base di formaggi (Azienda agricola D&D di Calitri) e i salumi di (Biancaniello), il tutto accompagnato da rustici. Infine, Chicco d’Oro passito Campania e Cerri Merry Vino Aromatizzato alle Amarene servito in abbinamento con il Torrone dell’azienda agricola DolciTerre. Una sorpresa l’abbinamento del “Babà in vasocottura”, nato agli inizi del 2014 grazie all’impegno e la sperimentazione che hanno portato alla luce questo “dolce gioiello” che si ottiene dopo 36 ore di lievitazione naturale in barattolo di vetro. Il Babà in vasocottura del Maestro Alfonso Pepe, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, è un lievitato che viene preparato seguendo l’antica tradizione napoletana, e che con le sue alveolature regolari richiama il suo pluripremiato panettone. Non è un caso che sia stato scelto, insieme ad altri prodotti, dalla Tenuta Cavalier Pepe in abbinamento al Chicco d’oro, il Passito 100% Fiano: l’esaltazione della generosità del territorio da cui ha origine, unita all’eccellenza della tradizione pasticcera campana. Sarà organizzato per i bambini, un laboratorio di degustazione alla cieca delle marmellate per avvicinamento agli aromi. Durante la degustazione tecnica dei vini. Costo a persona per le attività del programma: 20 euro per adulto e 10 euro per bambino. Previa prenotazione è possibile organizzare il pranzo al ristorante La Collina o presso gli agriturismi convenzionati. Presso il ristorante è possibile scegliere il menu di San Martino a costo di 30 euro. (Menù san Martino: Degustazione dei Vini della Tenuta Cavalier Pepe Irpinia Coda di Volpe DOC 2018 “Bianco di Bellona”, Irpinia Aglianico DOC 2015 “Terra del Varo”, Vino aromatizzato “Cerri Merry. Delizie di Campagna: zuppa castagne ,ceci e porcini, broccoli e patate, cioria , fagioli ,e cotechini, fonduta ai porcini. Primi Piatti: Fusilli con salsiccia e funghi. Secondo Piatto: Stinco di maiale al forno con patate al rosmarino. Fantasie di frutta. Dolce. Acqua e caffè.)

L’itinerario consigliato è attraversare l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire a Benevento/Castel del lago e proseguire per Taurasi (13km) e poi per Luogosano (3km).