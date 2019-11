Sabato 9 novembre, Sannio Falanghina: giornata dell’enoturismo nella capitale europea del vino 2019

Sannio Falanghina, Capitale europea del Vino 2019, celebra in anteprima la decima edizione della Giornata europea dell’Enoturismo.Una iniziativa ambiziosa, in programma a Telese Terme (BN) sabato 9 novembre alle ore 10, che si propone di valorizzare e promuovere il Sannio ma anche di stimolare il turismo del vino, dal punto di vista economico e sociale.La Giornata europea dell’Enoturismo, ideata nel 2009 da Recevin – la rete delle 800 Città del Vino presenti in 11 Paesi europei – è promossa da tutte le associazioni nazionali che, domenica 10 novembre, dedicheranno incontri, degustazioni in cantina ed attività culturali, con l’obiettivo di sensibilizzare i turisti e valorizzare i territori vitivinicoli.

Per l’edizione 2019, dunque, sono oltre 60 gli eventi che coinvolgono Portogallo, Spagna, Francia ed Italia, con visite nei luoghi del vino. E non solo.

Recevin ha contribuito ad allargare la manifestazione oltre i confini europei con iniziative previste anche negli Stati Uniti, Argentina ed Uruguay.

In Italia – insieme al distretto del vino sannita, che comprende 27 Comuni della provincia di Benevento, a Pratola Serra (Avellino) e a Terzigno (Napoli) – sono coinvolte anche Città del Vino in Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia e Molise.