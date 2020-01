Dal 13 al 15 gennaio, la Mostra D’Oltremare di Napoli ospita la prima edizione di “Tutthotel”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 7 Visite / 2 gennaio, 2020

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D’Oltremare di Napoli e già crea aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all’evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con l’aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell’ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all’interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d’albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L’evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d’Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione.

In un’area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto’s, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l’AMIRA, l’associazione dei maitre e l’ADA Campania, l’associazione di direttori d’albergo, che oltre a patrocinare l’evento, organizzerà un meeting/raduno all’interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell’ospitalità.